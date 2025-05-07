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Kurumsal yatırımcı DeFi Corp 82 bin Solana satın aldı

Kurumsal yatırımcı DeFi Corp 82 bin Solana satın aldı
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DeFi Development Corp, Solana varlıklarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, son olarak yaklaşık 11,2 milyon dolar değerinde 82.404,50 SOL satın aldı. Bu stratejik hamleyle toplam varlıkları 400.091 SOL'a ulaşan firma, 5 gün önce imzaladığı 24 milyon dolarlık anlaşmanın ardından kripto hazinesini büyütmeyi sürdürüyor. Varlıkların toplam değeri stake ödülleri dahil 58,5 milyon dolara yaklaştı.

Gayrimenkul yazılım sektöründen kripto dünyasına yönelen DeFi Development Corp, kısa sürede token rezervlerini artırıyor. Eski Kraken yöneticilerinin Nisan ayında çoğunluk hissesini satın almasının ardından şirket, kripto odaklı bir hazine stratejisi benimsedi.

Eski Kraken Yöneticileri SOL Varlıklarını Kurumsal Hazine Stratejisiyle Büyütüyor

DeFi Development Corp'un Solana yatırımları her geçen gün artmaya devam ediyor. Şirket, yayınladığı açıklamada, yaklaşık 11,2 milyon dolar değerinde 82.404,50 SOL satın aldığını bildirdi.

Bu alım, firmanın beş gün önce imzaladığı 24 milyon dolarlık özel yatırım (PIPE) anlaşmasının ardından geldi. Bu anlaşma kapsamında DeFi Development, ek Solana edinmeyi taahhüt etmişti.

Şirketin toplam SOL varlıkları stake ödülleri dahil yaklaşık 58,5 milyon dolar değerindeki 400.091 SOL'a ulaştı. 2.001.887 hisse senedi baz alındığında, firmanın hisse başına SOL miktarı 0,199 olup, her hisse yaklaşık 29,24 dolar değerinde.

DeFi Development Corp, açıklamasında satın alınan Solana'nın bir kısmının BitGo'nun OTC masası aracılığıyla temin edilen kilitli SOL'u içerdiğini belirtti. BitGo'nun OTC masası, kurumsal satıcılardan zamana dayalı kilit açma programlarına tabi alımları kolaylaştırıyor. Firma, bu program aracılığıyla edinilen tüm tokenların uzun vadeli tutulacağını ve yerel getiri elde etmek için stake edileceğini vurguladı.

Daha önce Janover olarak bilinen DeFi Development Corp, eski Kraken yöneticilerinin 22 Nisan'da çoğunluk hissesini satın almasının ardından yeniden markalanmış ve kripto alanına yönelmişti.

DeFi Development Corp, büyüyen SOL varlıklarına ek olarak, SOL varlıklarını kendi kendine stake etmesine olanak tanımak için isimsiz bir Solana doğrulayıcı işletmesini 3,5 milyon dolara satın almayı da onayladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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