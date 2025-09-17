Kurumsal şirketleri Solana'da 17,11 milyon token topladı

Strategic Solana Reserve verilerine göre kurumsal hazineler rekor seviyeye ulaşarak kripto para piyasasında yeni bir dönüm noktası yaşanıyor. Özellikle Forward Industries'in 6,8 milyon SOL tutmasıyla başlayan trend, Helius Medical Technologies'in 500 milyon dolarlık rezerv açıklamasıyla ivme kazandı.

Kurumsal Solana Rezervleri 4 Milyar Dolar Seviyesini Aştı

Sektör devi Forward Industries 8 Eylül'de Solana rezervini oluşturduğunu duyurarak Galaxy Digital, Multicoin Capital ve Jump Crypto gibi kripto yerel şirketlerinin rezerv oluşturma çabalarını finanse edeceğini söyledi.

Duyuru, Galaxy'nin bir günde 306 milyon dolara kadar Solana tokenı toplamasıyla SOL satın alma çılgınlığı izledi. Bu gelişme Solana'nın kurumsal yatırımcılar arasındaki popülaritesinin arttığını gösteriyor.

Forward Industries'e ek olarak, Helius Medical Technologies bu hafta başında 500 milyon dolarlık Solana hazine rezervi oluşturdu. Çabaları kripto girişim sermayesi ve hedge fonu Pantera Capital ile fon yöneticisi Summer Capital tarafından yönetildi.

Pantera Capital CEO'su Dan Morehead, Solana'yı "en hızlı, en ucuz, en performanslı" Blockchain ağı olarak nitelendirdi. Aynı zamanda şirketlerinin Solana tokenında 1,1 milyar dolarlık pozisyona sahip olduğunu da açıkladı.

Solana rezervleri ilgi kazanmaya başlarken, Bitcoin veya Ethereum tabanlı kripto rezervleri yakalamadan önce kat edilecek uzun bir yol var. BitcoinTreasuries web sitesi verileri hazinelerde 3,71 milyon BTC olduğunu gösterdi. Bu miktar yaklaşık 428 milyar dolar değerindeydi ve 21 milyonluk Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 17'siydi.

Ethereum tabanlı rezervler de önemli ölçüde daha büyük. Strategic ETH Reserve sitesinden alınan veriler kurumsal varlıkların 22 milyar doların üzerinde değerde yaklaşık 5 milyon ETH tuttuğunu gösterdi.