Haberler

Kurumsal şirketleri Solana'da 17,11 milyon token topladı

Kurumsal şirketleri Solana'da 17,11 milyon token topladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurumsal yatırımcılar Solana birikimini hızlandırarak toplam rezervleri 4 milyar doları aştı. Forward Industries öncülüğünde şirketler 17,11 milyon SOL edinerek dolaşımdaki arzın yüzde 3'ünü kontrol altına aldı. Galaxy Digital'in tek günde 306 milyon dolarlık alım gerçekleştirmesi dikkat çekti. Bu gelişme Solana'nın kurumsal kabulde önemli bir dönüm noktası yaşadığını gösteriyor.

Strategic Solana Reserve verilerine göre kurumsal hazineler rekor seviyeye ulaşarak kripto para piyasasında yeni bir dönüm noktası yaşanıyor. Özellikle Forward Industries'in 6,8 milyon SOL tutmasıyla başlayan trend, Helius Medical Technologies'in 500 milyon dolarlık rezerv açıklamasıyla ivme kazandı.

Kurumsal Solana Rezervleri 4 Milyar Dolar Seviyesini Aştı

Sektör devi Forward Industries 8 Eylül'de Solana rezervini oluşturduğunu duyurarak Galaxy Digital, Multicoin Capital ve Jump Crypto gibi kripto yerel şirketlerinin rezerv oluşturma çabalarını finanse edeceğini söyledi.

Duyuru, Galaxy'nin bir günde 306 milyon dolara kadar Solana tokenı toplamasıyla SOL satın alma çılgınlığı izledi. Bu gelişme Solana'nın kurumsal yatırımcılar arasındaki popülaritesinin arttığını gösteriyor.

Forward Industries'e ek olarak, Helius Medical Technologies bu hafta başında 500 milyon dolarlık Solana hazine rezervi oluşturdu. Çabaları kripto girişim sermayesi ve hedge fonu Pantera Capital ile fon yöneticisi Summer Capital tarafından yönetildi.

Pantera Capital CEO'su Dan Morehead, Solana'yı "en hızlı, en ucuz, en performanslı" Blockchain ağı olarak nitelendirdi. Aynı zamanda şirketlerinin Solana tokenında 1,1 milyar dolarlık pozisyona sahip olduğunu da açıkladı.

Solana rezervleri ilgi kazanmaya başlarken, Bitcoin veya Ethereum tabanlı kripto rezervleri yakalamadan önce kat edilecek uzun bir yol var. BitcoinTreasuries web sitesi verileri hazinelerde 3,71 milyon BTC olduğunu gösterdi. Bu miktar yaklaşık 428 milyar dolar değerindeydi ve 21 milyonluk Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 17'siydi.

Ethereum tabanlı rezervler de önemli ölçüde daha büyük. Strategic ETH Reserve sitesinden alınan veriler kurumsal varlıkların 22 milyar doların üzerinde değerde yaklaşık 5 milyon ETH tuttuğunu gösterdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum, öfke nöbeti geçirmeye devam et

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor

İşverenler şikayet ediyordu! Okullarda yeni dönem

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa park halindeki aracı pert etti

Park ettiği aracını pert halde buldu: Hayatımın şokunu yaşadım
title