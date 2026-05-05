Küresel kripto yatırım ürünlerinde beş haftalık giriş serisi sürdü

CoinShares araştırma direktörü James Butterfill, "Haftalık toplam, hafta içindeki belirgin bir kayışı gizliyor. Ürünler pazartesiden perşembeye toplam 619 milyon dolarlık dört ardışık gün çıkış gördü. Cuma günkü tek seanslık 737 milyon dolarlık giriş haftayı pozitife çevirdi." dedi.

Butterfill, cuma rakamının 2026'nın en büyük tek günlük girişleri arasında yer aldığını ve risk iştahındaki keskin iyileşmeyi yansıttığını belirtti.

Beş haftalık toplam giriş 4 milyar doları aştı. Yönetim altındaki toplam varlıklar 155 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Son haftanın girişi serinin en düşüğü oldu.

SERİNİN EN DÜŞÜK HAFTALIK GİRİŞİ KAYDEDİLDİ

Bölgesel dağılımda ABD merkezli kripto yatırım ürünleri geçen hafta yalnızca 47,5 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam bir önceki haftanın 1,1 milyar dolarlık girişine kıyasla sert bir yavaşlama oldu. Almanya'daki kripto fonları 43,8 milyon dolar, Kanada'dakiler ise 16 milyon dolar çekti.

Bitcoin bazlı fonlar haftalık küresel girişlere 192,1 milyon dolarla liderlik etti ve yılbaşından bu yana toplam girişleri 4,2 milyar dolara taşıdı. ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları tek başına 162,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti. BlackRock'ın IBIT fonu 136,6 milyon dolarla öne çıktı.

Kısa Bitcoin ürünlerine de 6 milyon dolar girdi. Ethereum ürünleri ise 81,6 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Butterfill, "Katılımın dokuz varlıktan dörde daralması, duyarlılığın çalışma haftası boyunca zayıfladığının ve cuma günü toparlandığının en net sinyali." ifadesini kullandı.