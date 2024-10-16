Kurbanlarını aşk vaatleriyle tuzağa düşüren kripto vurguncuları yakalandı

Kripto para dünyasındaki güvenlik açıkları, yeni bir dolandırıcılık vakasıyla tekrar gündeme geldi. Hong Kong polisinin düzenlediği "Gizli Kelime" operasyonu, aşk dolandırıcılığı ve kripto para vurgununu birleştiren sofistike bir şebekeyi ortaya çıkardı. Olay, küresel kripto dolandırıcılığının artışı vurgularken, yatırımcıları daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Uluslararası Kripto Şebekesi Çökertildi

Hong Kong'da gerçekleştirilen operasyon, kripto para dünyasını sarsan büyük bir dolandırıcılık olayını açığa çıkardı. Yerel haber kaynağının yaptığı habere göre polis ekipleri 27 şüpheliyi tutukladı. Bu şüpheliler, yaklaşık bir yıl boyunca çevrim içi aşk dolandırıcılığı yöntemiyle kurbanlarını tuzağa düşürerek, onları kripto para yatırımlarına yönlendirdi.

Operasyon kapsamında 100'den fazla polis memuru görevlendirildi. Yapılan baskınlarda lüks saatler ve 25.742 ABD doları üzerinde nakit para ele geçirildi. El konulan eşyalar arasında 257.400 ABD doları değerinde saat ve yaklaşık 38.600 ABD doları değerinde altın bir saat de yer alıyor.

Polis müfettişi Iu Wing Kan, düzenlenen basın toplantısında dolandırıcılık çetesinin oldukça gizli hareket ettiğini ve kurbanlardan kripto para birimleriyle işlem yapmalarını isteyerek banka hesaplarıyla herhangi bir ilişkiden uzak durduğunu belirtti. Bu durum, polisin suç gelirlerini takip etmesini daha da zorlaştırdı.

Olayın uluslararası boyutu da dikkat çekiyor. Polis, mağdurlar arasında sadece Hong Kong sakinlerinin değil aynı zamanda Hindistan, Singapur ve Malezya'dan bireylerin de bulunduğunu açıkladı.