Kripto uzmanları 1 milyon dolarlık Bitcoin yolculuğunu tartışıyor

Bitcoin dünyasında köklü dönüşüm yaşanıyor. Piyasa gözlemcisi PlanC, Bitcoin'in 1 milyon dolara tırmanma sürecinin birçok yatırımcının beklediğinden çok daha sıkıcı ve kademeli olabileceğini savunuyor. Geleneksel finansal sistem ve büyük kurumsal oyuncuların Bitcoin'e artan ilgisi, piyasa dinamiklerini köklü şekilde değiştiriyor.

Bitcoin Fiyatının Yedi Yıllık Yavaş Büyüme Senaryosu

PlanC'nin X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımında dikkat çeken bir senaryo sundu. "Ya bundan sonra Bitcoin basitçe yavaş yavaş ilerleyerek sağa doğru yükselirse, uzun, sürünmeden, olaysız yüzde 10-30'luk düzeltmeler ve konsolidasyonlarla" diye sordu.

Bitcoin'in fiyatı uzun süre yatay hareket ettiğinde, insanların döngünün bittiğini düşündüğünü ve yüzde 80'e kadar düşüş beklediklerini ancak bunun asla gerçekleşmediğini vurguladı.

Sektör uzun zamandır spot Bitcoin ETF'leri ve kurumsal hazinelerden gelen talebin Bitcoin'in dört yıllık döngüsünü tamamen bozup bozmadığını tartışıyor. Bu yapısal değişimin piyasadaki volatiliteyi önemli ölçüde azaltabileceği öngörülüyor.

Jan3 kurucusu Samson Mow ise farklı bir görüş sunuyor. Mow, Bitcoin'in yakında tek günde fiyatı 100.000 dolar fırlatan bir "omega candle" göreceğini öngörüyor. Samsın Mow, Bitcoin için 1 milyon doların "bu noktada kesin" olduğunu söyledi.

Swyftx baş analisti Pav Hundal ise "herkesin daha küçük düzeltmeler etrafındaki anlatının mantıklı olmasını istediğini" söyledi. Kurumsal hazineler ve yatırım masalarının istikrarlı talep tabanı oluşturduğunu belirten Hundal, bu yapısal tekliflerin teoride çılgın dalgalanmaları yumuşatması gerektiğini açıkladı.

Ancak Hundal, piyasanın hala keşfedilmemiş bölgede olduğu konusunda uyardı. Hazine alıcılarının geleneksel piyasa güçlerinden muaf olmadığını vurgulayan analist, kredi marjlarının genişlemesi durumunda güçlü ellerin zorla satışa dönüşebileceğini söyledi.