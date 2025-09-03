Haberler

Kripto uzmanları 1 milyon dolarlık Bitcoin yolculuğunu tartışıyor

Kripto uzmanları 1 milyon dolarlık Bitcoin yolculuğunu tartışıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin analisti PlanC, lider kripto para biriminin 1 milyon dolara çıkışın sıkıcı ve yavaş olacağını öngörüyor. Yüzde 10-30 düzeltmelerle yedi yıl sürecek istikrarlı tırmanış bekliyor. Kurumsal benimsenme ve ETF talebi volatiliteyi azaltıyor. Geleneksel yüzde 80 düşüşlerin artık gelmeyeceğini belirtiyor.

Bitcoin dünyasında köklü dönüşüm yaşanıyor. Piyasa gözlemcisi PlanC, Bitcoin'in 1 milyon dolara tırmanma sürecinin birçok yatırımcının beklediğinden çok daha sıkıcı ve kademeli olabileceğini savunuyor. Geleneksel finansal sistem ve büyük kurumsal oyuncuların Bitcoin'e artan ilgisi, piyasa dinamiklerini köklü şekilde değiştiriyor.

Bitcoin Fiyatının Yedi Yıllık Yavaş Büyüme Senaryosu

PlanC'nin X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımında dikkat çeken bir senaryo sundu. "Ya bundan sonra Bitcoin basitçe yavaş yavaş ilerleyerek sağa doğru yükselirse, uzun, sürünmeden, olaysız yüzde 10-30'luk düzeltmeler ve konsolidasyonlarla" diye sordu.

Bitcoin'in fiyatı uzun süre yatay hareket ettiğinde, insanların döngünün bittiğini düşündüğünü ve yüzde 80'e kadar düşüş beklediklerini ancak bunun asla gerçekleşmediğini vurguladı.

Sektör uzun zamandır spot Bitcoin ETF'leri ve kurumsal hazinelerden gelen talebin Bitcoin'in dört yıllık döngüsünü tamamen bozup bozmadığını tartışıyor. Bu yapısal değişimin piyasadaki volatiliteyi önemli ölçüde azaltabileceği öngörülüyor.

Jan3 kurucusu Samson Mow ise farklı bir görüş sunuyor. Mow, Bitcoin'in yakında tek günde fiyatı 100.000 dolar fırlatan bir "omega candle" göreceğini öngörüyor. Samsın Mow, Bitcoin için 1 milyon doların "bu noktada kesin" olduğunu söyledi.

Swyftx baş analisti Pav Hundal ise "herkesin daha küçük düzeltmeler etrafındaki anlatının mantıklı olmasını istediğini" söyledi. Kurumsal hazineler ve yatırım masalarının istikrarlı talep tabanı oluşturduğunu belirten Hundal, bu yapısal tekliflerin teoride çılgın dalgalanmaları yumuşatması gerektiğini açıkladı.

Ancak Hundal, piyasanın hala keşfedilmemiş bölgede olduğu konusunda uyardı. Hazine alıcılarının geleneksel piyasa güçlerinden muaf olmadığını vurgulayan analist, kredi marjlarının genişlemesi durumunda güçlü ellerin zorla satışa dönüşebileceğini söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Kriz büyüyor! CHP yetkileri 'Binaya sokmayacağız' dedi, Gürsel Tekin'den karşı atak geldi

CHP yetkileri "Binaya sokmayacağız" dedi, Tekin'den karşı atak geldi
Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,04 arttı, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu

Milyonları yakından ilgilendiren enflasyon rakamı açıklandı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım son kararını verdi
title