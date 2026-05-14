Kripto sektörüne yakın isim Kevin Warsh Fed'in başına geçti

Senato Warsh'ı 51-45 oyla Fed Yönetim Kurulu üyeliğine de onaylamıştı. Warsh bu görevde 14 yıllık bir süre için hizmet verecek.

WARSH'IN KRİPTO YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Warsh daha önce 2006-2011 yılları arasında ABD Başkanları George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı. Warsh ayrıca Morgan Stanley'de bankacı olarak çalışmıştı. Warsh geçmişte Bitcoin hakkında konuşarak Bitcoin'i politika yapıcılara yol gösterebilecek önemli bir varlık olarak nitelendirmişti.

Adaylık sürecinde yayımlanan mali beyannameler Warsh'ın çok sayıda kripto para şirketi ve projesine yatırımı olduğunu ortaya koydu. Yatırımları arasında merkeziyetsiz türev borsası dYdX, merkeziyetsiz borsa protokolü Lighter, girişim sermayesi firması Polychain Capital ve NFT şirketi Dapper Labs yer alıyor. Warsh'ın ayrıca Solana ve Optimism tokenlerine doğrudan yatırımı bulunuyor.

POWELL İLE TRUMP ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Warsh geçen ay Senato Bankacılık Komitesi'ndeki ilk oturumunda faiz oranları konusunda yoğun sorgulamayla karşılaşmıştı. Faiz politikası Trump ile Powell arasında giderek gerginleşen bir mesele haline gelmişti. Trump geçen yıl Powell'ı ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden almaya çalışmıştı.

Adalet Bakanlığı merkez bankası genel merkez tadilatına ilişkin gerçeğe aykırı beyanlar iddiasıyla Powell hakkında cezai soruşturma başlatmıştı. Geçen ay Savcı Jeanine Pirro soruşturmanın düşürüldüğünü ve konunun merkez bankasının iç denetçisine havale edildiğini açıklamıştı.