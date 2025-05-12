Kripto saklama şirketi Bitgo Avrupa Birliği'nde genişliyor

Goldman Sachs destekli kripto para saklama şirketi BitGo, Avrupa Birliği (AB) genelinde faaliyet göstermek için önemli bir adım attı. Şirket, 12 Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada, Almanya'nın mali düzenleyicisi Federal Mali Denetleme Otoritesi'nden (BaFin) Kripto Varlık Piyasaları Tüzüğü (MiCA) kapsamında lisans aldığını duyurdu. Bu gelişme, BitGo'nun AB içindeki kripto para odaklı firmalara ve bankalar ile varlık yöneticileri gibi geleneksel finans kurumlarına hizmet sunmasının önünü açıyor.

BitGo Avrupa Genelinde Kripto Saklama Hizmetlerini Genişletiyor

Goldman Sachs destekli kripto para saklama şirketi BitGo, Avrupa Birliği genelinde faaliyet gösterme onayı alan son kripto şirketi oldu.

Almanya'nın finansal düzenleyici kurumu Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin), BitGo Europe'a AB'de dijital varlık hizmetleri sunmak için Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) lisansı verdi. Şirket bu gelişmeyi 12 Mayıs tarihinde duyurdu.

Lisans, BitGo'nun AB içindeki hem kripto odaklı firmalara hem de bankalar ve varlık yöneticileri dahil geleneksel finans kurumlarına hizmet sunmasına olanak tanıyor.

BitGo Avrupa Yönetici Direktörü Harald Patt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu lisans, en yüksek güvenlik, şeffaflık ve güven standartlarına olan bağlılığımızın altını çiziyor." ifadelerini kullandı. 2013 yılında Palo Alto, Kaliforniya'da kurulan BitGo, özellikle müşterileri adına Bitcoin (BTC) gibi kripto paraların saklanması konusunda uzmanlaşmış, kripto para sektörünün önde gelen platformlarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

BitGo'nun Avrupa'daki bu son yasal kilometre taşı, şirketin 2023 yılında Frankfurt'ta yerel bir merkez kurması da dahil olmak üzere AB'deki varlığını artırma çabalarını takip ediyor. BitGo Avrupa'nın Almanya'da kurulmasından bu yana şirket, İtalya, İspanya, Polonya ve Yunanistan dahil olmak üzere çeşitli AB ülkelerinde kayıtlar elde etmişti. Firma, yaptığı duyuruda, "MiCA lisansının alınmasıyla birlikte BitGo, birleşik ve ileriye dönük bir düzenleyici çerçeve altında tüm AB genelinde faaliyet gösterebilecek." dedi.