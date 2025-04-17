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Kripto Piyasasında Durgunluk: Fiyatlar Neden Düşüyor?

Kripto Piyasasında Durgunluk: Fiyatlar Neden Düşüyor?
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Kripto para piyasası ve Bitcoin son günlerde dalgalanmasını azaltarak nispeten sabit seyretmeye başladı. Ancak MOVE isimli altcoin bu durgunluktan etkilenmeyerek son 24 saatte yüzde 13 oranında değer kaybetti. Peki, fiyatlar neden düşüyor?

Toplam Piyasa Değeri Dirençte Tutunuyor

Kripto piyasasının toplam değeri şu anda 2,61 trilyon dolar seviyesinde tutunuyor. Küresel finans piyasalarından gelen olumlu bir sinyal olmaması, fiyatların zayıf seyretmesine yol açıyor. Buna rağmen mevcut denge, yeni bir fiyat hareketi için zemin oluşturabilir.

Piyasa genel olarak hâlâ düşüş eğiliminde olsa da, 2,61 trilyon dolarlık destek seviyesi kritik önemde. Eğer bu seviye korunursa, piyasa değeri 2,67 trilyon dolarlık direnci aşabilir ve 2,74 trilyon dolara doğru bir yol açılabilir.

Öte yandan, bu desteğin kırılması durumunda piyasanın 2,50 trilyon dolara gerileme riski bulunuyor. Bu da mevcut kayıpların derinleşmesine ve piyasalarda paniğin artmasına yol açabilir.

Bitcoin Yön Arıyor

Bitcoin şu anda 84 bin dolar civarında işlem görüyor ve 85 bin dolarlık direnci aşmakta zorlanıyor. Hareketsiz seyreden fiyatlar, ne güçlü bir yükselişe ne de keskin bir düşüşe işaret ediyor. Piyasa yönsüz ve temkinli bir şekilde izleniyor.

Teknik analizde kullanılan Bollinger Bantları'nın daralması, yakında büyük bir fiyat hareketi olabileceğine işaret ediyor. Eğer yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşirse Bitcoin 85 bin doları aşarak 87 bin dolara doğru ilerleyebilir. Ancak düşüş yönlü bir kırılma olursa fiyat 82.619 dolar seviyesinin altına inebilir.

Bu durumda Bitcoin'in 80 bin doların altına düşerek 78.481 dolardaki desteğe kadar çekilmesi söz konusu olabilir. Bu senaryo, yükseliş beklentilerini geçersiz kılar ve zayıf görünümün devam edeceğini gösterir.

MOVE Ters Yönde Gidiyor

MOVE adlı altcoin, 0,234 dolarla tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Şu anda 0,240 dolardan işlem gören MOVE, son 24 saatte yüzde 13 değer kaybetti. Süregelen satış baskısı nedeniyle yatırımcılar temkinli.

Piyasa genelindeki olumsuz hava devam ederse MOVE'un fiyatı 0,200 dolara kadar gerileyebilir ve yeni bir dip oluşturabilir. Bu da yatırımcı güvenini daha da sarsar.

Bu karamsar tabloyu tersine çevirecek tek senaryo, MOVE'un yeniden 0,307 dolardaki dirence yaklaşarak bu seviyeyi desteğe çevirmesi olur. Böyle bir kırılım gerçekleşirse, fiyat 0,374 dolara kadar toparlanabilir ve bu altcoin için güçlü bir toparlanma sinyali olabilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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