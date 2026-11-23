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Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, piyasadaki güçlü toparlanmaya rağmen 100 üzerinden 11'de kaldı. ABD hisseleri için hesaplanan aynı adlı endeks de 11'i gösteriyor, 25'in altındaki değerler aşırı korku olarak kabul ediliyor.

Lider kripto para Bitcoin (BTC), çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO yapmasıyla 63 bin doların üzerine çıktı. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 7'nin üzerinde yükselirken altın da yüzde 4'e yakın değer kazandı.

KRİPTO ENDEKSİ BİR AY ÖNCE 50'DEYDİ

Kripto endeksi bir ay önce 50 seviyesindeydi. Endeks son bir haftadır 10 ile 12 arasında kalıyor.

Endeksin büyük kısmı son dönemdeki verilere dayanıyor. Bitcoin'in oynaklığı ve işlem ivmesi yüzde 25'er ağırlık taşırken sosyal medya, arama eğilimleri ve Bitcoin'in piyasa payı geri kalanı oluşturuyor.

Bu nedenle tek günlük yükseliş endeksi hemen değiştirmiyor. Bitcoin cumartesi günü 55 bin 100 dolarla Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

FED'DE FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ YÜZDE 98

Geçen haftaki satışta faiz endişeleri de etkili oldu. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 9 Aralık'ta faiz artırma ihtimalini yüzde 98 olarak fiyatlıyor.

Saxo Bank stratejistlerine göre toparlanma şimdilik "kesin bir dönüşten çok bir rahatlama rallisine" benziyor. Öte yandan 2021'den bu yana ABD endeksi 10'un altına indikten üç hafta sonra S&P 500 ortalama yüzde 9 yükseldi.

Piyasaların bir sonraki sınavı çarşamba günkü ekim ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi olacak. 5 yıllık getirisi neredeyse sıfır olan Bitcoin'de yönü büyük ölçüde Fed belirliyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,2 değer kazanan Bitcoin 62 bin 800 dolardan işlem görüyor.