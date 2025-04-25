Kripto Piyasası Neden Yükseliyor? - 25 Nisan

Piyasa 3 Trilyon Dolara Yaklaştı

Kripto piyasasının toplam değeri, 2,85 trilyon dolarlık desteğin üzerinde kalarak son 24 saatte istikrarlı bir seyir izledi. Şu anda 2,89 trilyon dolar seviyesinde işlem gören piyasa, yatırımcıların olası bir yukarı yönlü kırılım beklentisiyle sakinliğini koruyor.

Piyasa, 2,93 trilyon dolarda dirençle karşı karşıya. Bu seviye desteğe dönüşürse, yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceği belirtiliyor. Ancak 2,85 trilyon doların altına inilmesi, fiyatların 2,80 ya da 2,74 trilyon dolara kadar geri çekilmesine yol açabilir ve olumlu beklentileri geçersiz kılabilir.

Bitcoin Destek Arıyor

Bitcoin, şu sıralar 93 bin 397 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte ciddi bir fiyat hareketi yaşanmadı. 93 bin 625 dolar seviyesi hâlâ güçlü bir destek hâline gelmiş değil. Bu belirsizlik, kısa vadede fiyat dalgalanmalarını tetikleyebilir.

Eğer Bitcoin 93 bin 625 doların üzerinde kalmayı başarırsa, bir sonraki hedef 95 bin 668 dolar olacak. Bu seviyenin kırılması hâlinde psikolojik eşik olan 100 bin dolar yolu açılabilir. Ancak destek kaybedilirse, 91 bin 581 ve 89 bin 800 dolar seviyeleri yeniden test edilebilir. Bu da yükseliş yönlü görünümün zayıflamasına neden olur.

Stacks İvme Kazandı

Günün en dikkat çeken altcoini STX oldu. Yüzde 15,5 yükselen STX, 0,902 dolara çıkarak iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 0,870 dolarlık direncin aşılması, yükselişin gücünü ortaya koyarken, olumlu piyasa koşullarının devam etmesi hâlinde 1 dolarlık hedefin de yakın olduğunu gösteriyor.

STX'in 1 doları aşması hâlinde bir sonraki direnç noktası 1,088 dolar olarak öne çıkıyor. Ancak kısa vadeli kâr satışları devreye girerse, 0,870 doların altına düşmesiyle birlikte fiyat 0,778 ya da 0,729 dolara kadar gerileyebilir.