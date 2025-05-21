Kripto Piyasası Neden Yükselişte? Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum

Kripto Piyasası Neden Yükselişte? Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum
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Kripto para piyasası haftaya pozitif başladı. Toplam piyasa değeri artış gösterirken, Bitcoin yeniden rekor seviyelere yaklaşmaya başladı. Günün öne çıkan altcoini ise yüzde 10'dan fazla yükselen OFFICIAL TRUMP (TRUMP) oldu.

Kripto Piyasasında Yükseliş Dalgası

Toplam kripto para piyasa değeri son dönemde 31 milyar dolarlık artışla 3,32 trilyon dolara ulaştı. Bu yükseliş, 3,28 trilyon dolar seviyesinin güçlü bir destek noktası haline gelmesini sağladı. Yukarı yönlü trendin korunması durumunda hedef 3,40 trilyon dolar olabilir.

Teknik göstergeler de yükseliş sinyali veriyor. Parabolic SAR indikatörünün mum grafiklerinin altında konumlanması, piyasanın yukarı yönlü hareketini destekliyor. Genel görünüm olumlu olsa da, kripto piyasalarında her zaman ani satış riski bulunduğundan dikkatli olunması gerekiyor. Ani bir satış dalgası, piyasa değerinin yeniden 3,28 trilyon doların altına gerilemesine ve hatta 3,16 trilyon dolara kadar düşmesine yol açabilir.

Bitcoin Tüm Zamanların En Yüksek Değerine Yaklaştı

Bitcoin'in fiyatı 106 bin 877 dolara ulaşarak önemli bir direnci aştı. Bu yükseliş, yatırımcı güvenini artırırken yeni bir rekorun habercisi olabilir. Eğer 106 bin 265 dolar seviyesi güçlü bir destek olarak korunursa, BTC 109 bin 588 dolarlık rekorunu test edebilir ve hatta 110 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabilir.

Ancak teknik göstergeler arasında dikkat çeken bir detay da var. Bitcoin'in Göreceli Güç Endeksi (RSI), 70 seviyesinin üzerine çıkarak aşırı alım bölgesine girdi. Bu durum, kısa vadede bazı yatırımcıların kâr satışına yönelmesine neden olabilir. Eğer fiyat 105 bin doların altına düşerse, yükseliş senaryosu geçersiz hale gelebilir ve BTC kısa vadeli bir düşüş sürecine girebilir.

OFFICIAL TRUMP Günün Yıldızı Oldu

TRUMP, son 24 saatte yüzde 10,2 oranında değer kazanarak en çok yükselen altcoin oldu. 14,19 dolar seviyesinden işlem gören bu token, yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor. Yükselişin sürmesi durumunda TRUMP, kısa vadede 14,53 dolarlık direnci aşarak 15,62 dolara kadar tırmanabilir.

Özellikle 22 Mayıs'ta ABD Başkanı'nın katılımıyla düzenlenecek TRUMP temalı akşam yemeği, coin'e olan ilgiyi artırabilir. Teknik açıdan ise 50 günlük üssel hareketli ortalama, TRUMP için önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, yatırımcıların kâr satışına yönelmesi halinde TRUMP fiyatı hızla 13,36 doların altına inebilir. Bu senaryoda düşüşün 12,18 dolara kadar devam etme riski bulunuyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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