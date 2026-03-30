Kripto para ETF'lerinden beş haftanın ardından çıkış

Toplam yönetim altındaki varlıklar 129 milyar dolara inerek şubat başı seviyelerine döndü. CoinShares araştırma direktörü James Butterfill, bu düzeyin Trump'ın tarife kararlarının ilk dalgasının hissedildiği Nisan 2025 dönemine yakın olduğuna dikkat çekti.

SPOT ETF'LERDE GİRİŞ SERİSİ SONA ERDİ

Çıkışlarda Ethereum (ETH) öne çıktı. Haftalık 222 milyon dolar çıkışla tüm varlıklar arasında en fazla kaybeden Ethereum'un yılbaşından bu yana toplam çıkışı 273 milyon dolara ulaştı. Bitcoin (BTC) aynı dönemde 194 milyon dolar çıkış yaşadı. Buna karşın yıl genelindeki 964 milyon dolarlık net girişiyle pozitif bölgeyi korudu. Short-Bitcoin ürünleri 4 milyon dolar giriş alırken, Solana 12,3 milyon dolar çıkış kaydetti. XRP ise haftalık 15,8 milyon dolar girişiyle dikkat çeken istisnalar arasında yer aldı.

Bitcoin spot ETF'leri dört haftalık giriş serisini sona erdirerek 296 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu çıkış, ayın önceki haftalarında gerçekleşen 2,2 milyar dolarlık girişin ardından geldi. Ethereum spot ETF'leri ise art arda ikinci haftada da negatife döndü: Geçen hafta 206,6 milyon dolar daha ayrıldı.