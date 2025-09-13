Kripto para borsası Gemini Nasdaq'ta güçlü başlangıç yaptı

Cameron ve Tyler Winklevoss'un dijital varlık borsası Gemini Space Station, cuma günü piyasa çıkışında güçlü bir performans sergiledi. Şirketin hisseleri kısa süreliğine 40 doları aşarken, yatırımcıların kripto ile ilgili hisse senetlerine olan güçlü ilgisini gösterdi.

Nasdaq Kripto Borsalarının Yeni Merkezi Haline Geliyor

Şirket ilk halka arzını hisse başına 28 dolardan fiyatladı. Bu rakam başlangıçtaki 17 ila 19 dolarlık hedef aralığının oldukça üzerinde ve hatta yukarı doğru revize edilen 24 ila 26 dolarlık aralığından bile yüksek oldu.

Gemini arzını 15,2 milyon hisse ile sınırladı ve 425 milyon dolar toplayarak artan yatırımcı talebini işaret etti. Borsa Form S-1'ini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunmasından Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasına kadar hızla ilerledi.

Gemini işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında olmasa da güvenlik ve düzenleyici uyumluluk konusundaki itibarıyla ABD'nin büyük bir platformu olarak görülüyor.