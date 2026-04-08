Kripto hedge fonu Split Capital kapanıyor

Dijital varlık hedge fonu Split Capital kapanıyor. Kurucu Zaheer Ebtikar, hedge fon modelinin kripto piyasasıyla artık örtüşmediğini öne sürerek Peter Thiel destekli stablecoin girişimi Plasma'ya baş strateji yöneticisi olarak geçiyor.

Split Capital'ın 2024 ve 2025'te karlı çalıştığını ve yüzde 100'ün üzerinde getiri sağladığını belirten Ebtikar, her ölçüte göre üst sıralarda yer alan bir fon olduklarını vurguladı. Buna karşın kripto piyasasının hedge fon stratejilerinin yakalamaya çalıştığı fırsatlardan uzaklaştığı görüşüyle fonu kapatma kararı aldı.

"Hedge fon modeli, kalıcı olarak kripto için uygun değildi" diyen Ebtikar, sektörün artık momentum peşindeki yatırımcıları ödüllendirmediğini savundu. Kripto'nun erken döneminde hızlı hareket eden piyasaların sunduğu fırsatların yaklaşık on yıl içinde dönüştüğünü belirten Ebtikar, "Sektör, 'Gelecek nasıl görünecek ve değer nerede?' sorusunun tek gerçek soru olduğu bir olgunluğa ulaştı." dedi.

PLASMA 2025'TE 24 MİLYON DOLAR YATIRIM TOPLAMIŞTI

Yıllar geçtikçe inancının küçük bir kurucu ve dikey grubu etrafında yoğunlaştığını aktaran Ebtikar, fonu sürdürmenin piyasa gerçekliğiyle bağdaşmadığını kabul ettiğini de paylaştı.

Plasma, stablecoin uzlaşı altyapısı ve küresel finansal erişim alanında faaliyet gösteriyor. Framework Ventures, Bitfinex, Peter Thiel ve Tether CEO'su Paolo Ardoino'nun yer aldığı yatırımcı grubuyla Şubat 2025'te 24 milyon dolar topladı.

Ebtikar, 2024 ve 2025 boyunca Plasma'nın kurucu ekibiyle sürdürdüğü yakın çalışmanın ardından platforma olan inancının pekiştiğini aktardı. Baş strateji yöneticisi olarak ortaklıklar, büyüme ve pazar giriş stratejilerini yürütecek. Plasma One'ın lansmanı öncesinde yatırımcılar ve politika yapıcılarla ilişkileri de koordine etmesi bekleniyor.

Ebtikar bu adımı, kriptonun spekülatif fazı geride bırakıp küresel finansal sistemler inşa etmeye yöneldiği bir dönüşümün parçası olarak nitelendirdi.

Serkan KÖSE
