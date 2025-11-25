Kripto girişimlerine 4,6 milyar dolarlık yatırım: FTX çöküşünden sonraki en iyi dönem

Galaxy Digital Araştırma Başkanı Alex Thorn tarafından pazartesi günü yayımlanan rapora göre kripto odaklı girişim sermayesi (VC) yatırımları, üçüncü çeyrekte 4,65 milyar dolar seviyesine yükseldi. Kripto para borsası FTX'in 2022 sonundaki iflasından bu yana kaydedilen bu en yüksek ikinci hacim, sektördeki toparlanma sinyallerini güçlendirdi. Birinci çeyreğe kıyasla düşüş görülse de yatırımlar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 290 oranında artış gösterdi.

Yedi Anlaşma Toplam Yatırımın Yarısını Oluşturdu

Üçüncü çeyrekte gerçekleşen 414 yatırım anlaşmasının sadece yedisi, toplanan sermayenin yarısını oluşturdu. Finansal teknoloji şirketi Revolut 1 milyar dolarlık, kripto para borsası Kraken 500 milyon dolarlık ve ABD merkezli kripto bankası Erebor 250 milyon dolarlık fon toplayarak öne çıktı. Sektördeki olgunlaşmanın bir göstergesi olarak, 2018 yılında kurulan köklü şirketler sermayenin büyük kısmını alırken, 2024 çıkışlı yeni girişimler anlaşma sayısında liderliği elinde tuttu.

Alex Thorn, stabil kripto paralar, yapay zekâ ve Blockchain altyapısı gibi alanların ilgi görmeye devam ettiğini ancak oyun, NFT ve Web3 gibi daha önce popüler olan sektörlere yönelik heyecanın azaldığını belirtti. Yüksek faiz oranlarının risk iştahını törpülediğini vurgulayan Thorn, kurumsal yatırımcıların doğrudan erken aşama girişimler yerine spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) gibi likit araçları tercih ettiğine dikkat çekti. Coğrafi dağılıma bakıldığında ABD, toplam yatırımın yüzde 47'sini ve anlaşmaların yüzde 40'ını alarak liderliğini sürdürdü. İngiltere yüzde 28 ile ikinci sırada yer alırken, Singapur yüzde 3,8 ile onu takip etti.