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Kripto dünyasının en büyük soygunu çözülmeyi bekliyor

Kripto dünyasının en büyük soygunu çözülmeyi bekliyor
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WazirX saldırganı, çaldığı kripto paraları aklamaya devam ediyor. Hacker, son hamlesiyle 12 milyon dolarlık Ethereum'u (ETH) Tornado Cash'e aktararak toplam 100 milyon dolarlık fonu karıştırdı. Bu olay, kripto para ekosistemindeki güvenlik açıklarını ve yasal boşlukları gözler önüne seriyor.

Kripto para dünyasını sarsan WazirX saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. Temmuz ayında Hindistan merkezli borsadan 230 milyon dolar değerinde kripto varlık çalan saldırgan, fonları aklama operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 12 milyon dolar değerinde Ethereum'u Tornado Cash'e aktaran hacker, toplamda 100 milyon doları aşkın bir miktarı karıştırmış oldu. Bu olay, kripto para ekosistemindeki güvenlik açıklarını ve yasal boşlukları bir kez daha gündeme getirdi.

WazirX Saldırısının Etkileri Devam Ediyor

Blockchain analiz platformu Arkham verilerine göre WazirX saldırganı çalınan fonları ilk kez 2 Eylül'de hareket ettirmeye başladı. O tarihte 2.500 Ethereum'u (o zamanki değeriyle yaklaşık 6,3 milyon dolar) doğrudan ABD yaptırımlarına tabi olan kripto karıştırma servisi Tornado Cash'e 100'er ETH'lik dilimler halinde transfer etti.

Çalınan kripto paraları bir karıştırıcıya göndermek, siber suçluların sıkça başvurduğu ve kolluk kuvvetlerinin fonları takip edip ele geçirmesini zorlaştırmayı amaçlayan bir stratejidir. Saldırgan 5 Eylül'de, taktik değişikliğine giderek 5.000 ETH'lik yeni dilimleri önce aracı adreslere aktarmaya, ardından bu fonları 100'er ETH'lik parçalar halinde Tornado Cash'e göndermeye başladı.

Gün içinde gerçekleşen son hareket, saldırganın şimdiye kadar yaptığı sekizinci 5.000 ETH'lik transfer ve bu haftanın üçüncü transferi oldu. Böylece hacker, Arkham verilerine göre toplamda 42.500 ETH'den fazla (100 milyon dolar) fonu Tornado Cash'e aktarmış oldu.

Saldırganın elinde hala transfer edilmemiş yaklaşık 18.800 ETH (45,8 milyon dolar) ve çeşitli diğer kripto para birimlerinde 5,7 milyon dolar değerinde varlık bulunuyor. Ethereum'un yerel kripto para birimi şu anda yaklaşık 2.420 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, WazirX saldırısının gerçekleştiği gün olan 18 Temmuz'daki yaklaşık 3.420 dolarlık fiyata kıyasla yüzde 30'luk bir düşüşe işaret ediyor.

WazirX, 18 Temmuz'da Ethereum ağındaki çoklu imza cüzdanını hedef alan ve muhtemelen özel bir anahtarın ele geçirilmesinden kaynaklanan bir saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucunda 230 milyon dolardan fazla kripto varlık yetkisiz şekilde transfer edildi.

Kripto para borsası, saldırının gerçekleştiği gün para çekme işlemlerini durdurdu. Ancak platformdaki alım-satım işlemlerini birkaç gün sonra askıya aldı. Bu süre zarfında borsa, saldırının etkilerini gidermeye çalıştı.

Bu büyük ölçekli hack, kripto para ekosistemindeki güvenlik açıklarını ve yasal boşlukları bir kez daha gündeme getirdi. Yatırımcılar ve düzenleyici kurumlar, benzer olayların tekrarlanmaması için daha sıkı güvenlik önlemleri ve yasal düzenlemeler talep ediyor. Kripto para borsaları ise güvenlik altyapılarını güçlendirme ve kullanıcı varlıklarını koruma konusunda daha fazla çaba gösteriyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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