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Kripto dünyasında güç dengesi değişiyor: Raydium Ethereum'u geride bıraktı

Kripto dünyasında güç dengesi değişiyor: Raydium Ethereum'u geride bıraktı
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Solana Blockchain ağındaki Raydium, 21 Ekim'de günlük ücret gelirleriyle Ethereum'u geçti, 3,4 milyon dolarlık gelir elde etti. Ethereum, işlem ücretlerindeki büyük düşüşle mücadele ederken, Raydium Solana'nın en likit DEX'i olarak öne çıkıyor.

Son DeFiLlama verilerine göre Raydium Ethereum'u günlük ücret gelirinde geçerek dikkatleri üzerine çekti. Solana tabanlı bu merkezi olmayan borsa, 3,4 milyon dolar gelir elde ederek Ethereum'un 3,35 milyon dolarlık gelirini geride bıraktı. Ethereum, işlem ücretlerindeki keskin düşüşün etkilerini hala hissetmekte.

Raydium'un Yükselişi ve Ethereum'un Yeni Mali Durumu Dikkat Çekiyor

Solana Blockchain ağı üzerinde faaliyet gösteren merkezi olmayan borsa platformu Raydium, 21 Ekim'de günlük gelir bakımından sektörün öncüsü Ethereum'u geçmeyi başardı. DeFiLlama verilerine göre Raydium, 24 saatlik süreçte 3,4 milyon dolar gelir elde ederken, Ethereum 3,35 milyon dolarda kaldı.

Bu başarının ardında, Ethereum'un Mart ayında gerçekleştirdiği Dencun güncellemesinin önemli bir rolü bulunuyor. Söz konusu güncelleme, ağdaki işlem ücretlerinde yüzde 95'lik bir düşüşe neden olmuş ve bu durum Ethereum'un gelir yapısını önemli ölçüde etkilemişti.

1,8 milyar dolarlık toplam kilitli değere sahip olan Raydium, Solana ekosisteminin en büyük merkeziyetsiz borsası konumunda bulunuyor. Aynı dönemde Solana Blockchain ağının toplam geliri 2,67 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu tür rekabet ortamı, Solana ekosisteminde daha önce de yaşanmıştı. Meme kripto para birimi oluşturma platformu Pump.fun, 29 Temmuz'da benzer bir başarıya imza atmış ve günlük gelirde Ethereum'u geride bırakmıştı. Platform, 30 Haziran'da ise 2 milyon dolarlık rekor gelire ulaşarak, Ethereum'un 1,91 milyon dolarlık gelirini aşmayı başarmıştı.

VanEck'in dijital varlık araştırmaları yöneticisi Matthew Sigel, Ethereum'un geleceğine yönelik önemli öngörülerde bulundu. Sigel, platformun 2015'ten bu yana 3 milyar dolarlık işlem ücreti topladığını belirterek, 2030 yılına kadar yıllık 66 milyar dolarlık serbest nakit akışı oluşturabileceğini ve token fiyatının 22 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Sigel ayrıca, Ethereum'un geçen yıl 4 trilyon dolarlık takas değeri ve 5 trilyon dolarlık yıllık stablecoin transferi gerçekleştirdiğini vurgulayarak, platformun PayPal'ı geride bıraktığını ve Visa gibi büyük ödeme sistemlerine yaklaştığını ifade etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Ethereum Solana Visa

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