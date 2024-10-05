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Kripto dostu teknoloji şirketinden önemli satın alım hamlesi: Fransız oyun devi el değiştiriyor

Kripto dostu teknoloji şirketinden önemli satın alım hamlesi: Fransız oyun devi el değiştiriyor
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Ubisoft, Tencent ve Guillemot ailesiyle blockchain odaklı yeni bir strateji geliştiriyor. Şirket, piyasa değerini artırmak ve oyun endüstrisinde öncü olmak için kripto para teknolojilerini entegre etmeyi planlıyor. Bu hamle, Ubisoft'un global pazardaki konumunu güçlendirirken, yatırımcıların ve oyuncuların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Fransız oyun devi Ubisoft, blockchain teknolojisiyle radikal bir dönüşüme hazırlanıyor. Şirketin kurucu ailesi Guillemot ve Çinli teknoloji devi Tencent, Ubisoft'u yeniden yapılandırmak için harekete geçti. Bu stratejik hamle, şirketin piyasa değerini artırırken, oyun endüstrisinde yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

Tencent ve Guillemot Ailesi Oyun Devini Yeniden Şekillendiriyor

Fransız oyun devi Ubisoft, zorlu bir dönemden geçerken radikal bir değişime hazırlanıyor. Şirketin kurucu ailesi Guillemot ve Çinli teknoloji devi Tencent, Ubisoft'u yeniden yapılandırmak için kolları sıvadı.

Son dönemde piyasa değerinde ciddi düşüş yaşayan Ubisoft, bu hamleyle yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Özellikle Tencent'in Blockchain ve kripto para alanındaki uzmanlığı, bu dönüşümün merkezinde yer alacak. Tencent daha öncesinde NFT projeleriyle de adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Ubisoft yönetimi, danışmanlarla bir araya gelerek şirketin özelleştirilmesi ve Blockchain teknolojisinin daha fazla entegre edilmesi konularını masaya yatırdı. Bu gelişmeler, Paris Borsası'nda yankı buldu ve Ubisoft hisseleri günlük bazda rekor kırarak yüzde 33 değer kazandı.

Şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,8 milyar Euro'ya (2 milyar dolar) gerilemişti. Tencent'in yüzde 9,2 ve Guillemot ailesinin yüzde 20,5'lik hisseleri, bu yeni stratejinin uygulanmasında önemli rol oynayacak.

Ubisoft'un bu hamlesi, küresel oyun pazarındaki artan rekabet ve yeni teknolojilere olan talebin bir sonucu olarak görülüyor. Blockchain ve kripto para teknolojilerinin oyun içi mekaniklere ve dijital varlık yönetimine entegrasyonu, şirketin yenilikçi kimliğini güçlendirme potansiyeline sahip.

Pandemi döneminde yaşanan üretim zorlukları ve bazı popüler oyunların gecikmesi, Ubisoft'u bu dönüşüme iten faktörler arasında. Şirket, yeni teknolojik altyapısıyla hem oyuncuların hem de yatırımcıların ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Tencent Ubisoft NFT

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