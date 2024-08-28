Kripto dostu Brave küçülmeye gidiyor

Gizlilik odaklı internet tarayıcısı Brave, çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkardı. Bu hamle, şirketin son bir yıl içinde gerçekleştirdiği ikinci büyük işten çıkarma kararı olarak dikkat çekiyor. Yapay zeka hizmetlerinin artan maliyetleri, bu kararın arkasındaki nedenlerden biri olarak gösterilirken, Brave'in kripto para birimi BAT'in değer kaybetmesi de sektörde endişe yaratıyor.

Brave Çalışanlarını İşten Çıkarmaya Devam Ediyor

Kullanıcılara özel internet deneyimi sunma iddiasıyla öne çıkan Brave Software, çalışan kadrosunda önemli bir azaltmaya gitti. Şirket yönetimi, toplam iş gücünün yüzde 15'ine tekabül eden 27 kişiyi işten çıkardı. Bu hamle, firmanın son bir yıl içinde gerçekleştirdiği ikinci büyük işten çıkarma hamlesi olarak kayıtlara geçti.

Mozilla'nın kurucu isimlerinden Brendan Eich'in 2015'te hayata geçirdiği Brave, kullanıcı mahremiyetini ön planda tutan yaklaşımıyla tanınıyor. Şirketin en güncel verilerine göre aylık aktif kullanıcı sayısı geçtiğimiz yıl 65 milyondan 80 milyona yükseldi.

Kripto para dünyasının web tarayıcıları arasındaki temsilcisi olarak nitelendirilen Brave, sektör devleri Google Chrome, Opera ve Firefox'un gölgesinde kalsa da kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor. Bünyesinde barındırdığı kripto cüzdanı ve InterPlanetary File System (IPFS) gibi Blockchain tabanlı hizmetlere erişim imkanı sunuyor. Brave, 2017 yılında gerçekleştirdiği Basic Attention Token (BAT) satışıyla 35 milyon dolarlık bir fon oluşturmuş ve bu tokenları reklam izleyen kullanıcılarına ödül olarak dağıtmaya başlamıştı.

Brave, son dönemde yapay zeka destekli asistan Leo ve özel arama indeksleme çözümü gibi yenilikçi ürünlerle adından söz ettiriyor. Brave bu alanlarda çalışmalarına devam etse de uzmanlar, son işten çıkarmaların şirketin yapay zeka hizmetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gereken yüksek maliyetlerle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, Brave'in yerel kripto para birimi BAT, son gelişmelerin etkisiyle bir günde yüzde 6'lık bir değer kaybı yaşadı. Token, Kasım 2021'de gördüğü 1,90 dolarlık zirve noktasından bu yana yüzde 91 oranında gerilemiş durumda.