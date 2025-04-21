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Kripto Balinaları Mayıs 2025 için Hangi Coin'leri Topluyor?

Kripto Balinaları Mayıs 2025 için Hangi Coin'leri Topluyor?
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Mayıs 2025 yaklaşırken kripto balinaları piyasada güçlü hamleler yapıyor. Fiyatlardaki dalgalanmalara rağmen büyük oyuncuların ilgisi artıyor. Son günlerde ise büyük yatırımcıların radarında öne çıkan üç token var...

1. Ethereum (ETH)

Bin ila on bin ETH tutan cüzdan sayısı 15 Nisan'dan bu yana yükselişte. O gün 5.432 olan bu sayı, şu anda 5.460'a ulaştı. Bu, Ağustos 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye. Aynı zamanda bu yatırımcıların ellerindeki toplam ETH miktarı da artıyor.

Bu durum, Ethereum'un uzun vadeli potansiyeline olan güveni yansıtsa da, bir noktada bu balinaların kâr satışına yönelmesi piyasada baskı yaratabilir.

ETH fiyatı son 30 günde yüzde 19'un üzerinde geriledi. Düşüş devam ederse, fiyatın önce 1.535 dolarlık desteği test etmesi, ardından 1.412 ya da 1.385 dolara kadar gerilemesi mümkün. Tersine bir hareket olursa, 1.669 ve 1.749 dolar dirençleri ön planda. Güçlü bir yükseliş ivmesiyle birlikte 1.954 dolara kadar bir ralli de gündeme gelebilir.

Bu ortamda balinaların artan hakimiyeti, ya piyasanın istikrarını sağlayacak bir güç ya da potansiyel bir risk olabilir.

2. Artificial Superintelligence Alliance (FET)

10 bin ila 1 milyon FET tutan cüzdanların sayısı 13 Nisan'da 572'yken, 19 Nisan'da 586'ya çıktı. Bu artış, özellikle yapay zekâ odaklı kripto projelerine duyulan ilginin tekrar canlandığı bir döneme denk geliyor.

FET, TAO ve RENDER gibi AI coin'leri son yedi günde yüzde 9'un üzerinde değer kazandı. FET'in performansı ise dikkat çekici: Son 24 saatte yüzde 8, haftalıkta ise yüzde 13,5 artış yaşadı.

Bu ivme korunursa, FET'in 0,659 dolarlık direnci test etmesi bekleniyor. Bu seviyenin aşılması, sırasıyla 0,77 ve 0,82 dolarlık hedefleri gündeme getirebilir. Öte yandan, ralli hız keserse FET yeniden 0,54 dolarlık desteği test edebilir. Bu seviye de kırılırsa, 0,44 dolara kadar gerileme ihtimali var.

Yapay zekâ teması güç kazanırken, balina ilgisiyle FET'in yönü piyasadaki genel algıyı şekillendirebilir.

3. Onyxcoin (XCN)

XCN, ocak ayında öne çıkan projelerden biriydi. Son 30 günde yüzde 57'lik yükseliş yaşasa da, son bir haftada yüzde 19 değer kaybetti. Buna rağmen balinaların ilgisi sürüyor.

1 milyon ila 10 milyon XCN tutan adres sayısı 16 Nisan'da 528 iken 19 Nisan'da 541'e çıktı. Bu da bazı büyük yatırımcıların düşüşü alım fırsatı olarak gördüğünü gösteriyor.

Düşüş derinleşirse, 0,0165 dolarlık destek kırılabilir. Bu da fiyatı sırasıyla 0,0139 ve 0,0123 dolara kadar taşıyabilir. Ancak fiyat toparlanırsa, önce 0,020 dolarlık direnç test edilecek. Bu seviyenin aşılması halinde hedef 0,027 dolar olabilir.

Volatilitenin arttığı bu dönemde, XCN'in bir sonraki hamlesi yatırımcılar için belirleyici olabilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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