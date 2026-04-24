Kraken'den ABD kripto vergi yapısına itiraz

Verilere göre formların yaklaşık 18,5 milyonu 1 doların altındaki işlemlere aitti. 28 milyon form 10 dolar veya daha düşük tutarları kapsarken tüm formların yüzde 75'i 50 dolar sınırının altında kaldı.

Bu tabloya dayanarak Kraken iki temel değişikliği savunuyor. Borsa, küçük ve rutin dijital varlık ödemelerini sermaye kazancı raporlamasından muaf tutan bir asgari eşik uygulaması talep ediyor. Bunun yanı sıra staking ödüllerini satmadan elde eden kripto sahiplerini gerçekleşmemiş değer üzerinden vergi ödemek zorunda bırakan "hayali" gelir uygulamasının kaldırılmasını da istiyor.

Kraken, "Bu, kripto şirketlerine yardım etmekle ilgili değil." dedi. Her eyaletten, her yaş grubundan ve her sektörden 55 milyon Amerikalının dijital varlıklar var olmadan önce tasarlanmış bir vergi sistemiyle boğuştuğunu vurgulayan borsa, Kongre'nin vergi mükelleflerinin hayatını kolaylaştırmak için harekete geçmesi gerektiğini ekledi.

KRAKEN: KÜÇÜK KRİPTO İŞLEMLERİNİ VERGİ KAPSAMINDAN ÇIKARIN

ABD Kongresi'nde kripto vergilendirmeyi ele alan en son taslak yasa, yalnızca 200 doların altındaki stablecoin işlemlerini IRS'e bildirme yükümlülüğünden muaf tutuyor. Öte yandan bireysel vergi beyanları, Tax Foundation verilerine göre ABD'li vergi mükelleflerine yılda 146 milyar dolar değerinde zaman ve nakit maliyete yol açıyor. Trump yönetimi, uygun vergi mükelleflerinin çevrimiçi ve ücretsiz beyanname yapmasına imkân tanıyan IRS Doğrudan Dosyalama programını Kasım 2025'te kaldırdı.

Kraken'in büyüme planları da gündemde. Borsa, Kasım 2025'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli halka arz (IPO) başvurusunda bulunmuştu. Piyasa dalgalanmasının ardından planın ertelendiğine dair haberler çıksa da şirketin eş CEO'su Arjun Sethi, Nisan ayındaki bir etkinlikte yakında halka açılmayı planladıklarını doğruladı.