Kraken Hong Kong stablecoin ödeme firmasını satın alıyor

Satın alma nakit ve hisse kombinasyonuyla finanse edilecek. Payward eş CEO'su Arjun Sethi, hisselerin 20 milyar dolar değerleme üzerinden ihraç edileceğini belirtti.

Reap stablecoin tabanlı sınır ötesi ve kurumsal ödeme hizmetleri sunuyor. Şirket geleneksel finans sistemlerini dijital varlıklarla birleştirerek sınır ötesi para akışlarını kolaylaştırıyor. Reap'in CEO'su Daren Guo daha önce Stripe'ın Asya Pasifik operasyonlarını kurmuştu. Satın alma sonrası kart ihracı ve stablecoin ödeme dahil yeni kurumsal ürünler bekleniyor.

PAYWARD'IN SATIN ALMA HARCAMASI 2,6 MİLYAR DOLARI AŞTI

Anlaşma Payward'ın CFTC lisanslı türev borsası Bitnomial'ı 550 milyon dolara satın almasının günler sonrasına denk geldi. Bitnomial satın alımının ardından Payward bu hafta ABD'de düzenlenmiş kripto marjin ticaretini başlatmıştı.

Daha önce Payward geçen yıl perakende vadeli işlem platformu NinjaTrader'ı 1,5 milyar dolara satın almıştı. Bu işlem o dönem kripto-geleneksel finans arasındaki en büyük satın alma olarak kayıtlara geçmişti. Üç büyük anlaşmanın toplam maliyeti 2,6 milyar doları aştı.

Payward'ın diğer satın alımları arasında token hakediş platformu Magna, tokenize varlık ihraççısı Backed Finance, CFTC düzenlemeli türev platformu Small Exchange ve kripto tescilli alım satım platformu Breakout yer alıyor.

ASYA EN HIZLI BÜYÜYEN PAZAR OLDU

Sethi, Asya'nın Avrupa dışında Payward'ın en hızlı büyüyen pazarı olduğunu söyledi. Platform geliri ve varlıkların ABD'deki varlığı da güçlendirebileceğini ekledi.

Reap, Payward'ın bu yıl başlattığı kurumsal altyapı platformuna entegre edilecek. Platform fintek şirketlerine, bankalara, aracı kurumlara ve kripto ödeme kabul eden işletmelere stablecoin ödemeleri, dijital varlık ticareti ve borç verme hizmetleri sunuyor.

Payward 2025 yılında 2,2 milyar dolar düzeltilmiş gelir elde etmişti. Şirket geçen yıl sonunda gizli halka arz başvurusu yapmıştı.