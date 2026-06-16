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Kraken ABD'de sürekli vadeli işlemleri başlattı

Kraken ABD'de sürekli vadeli işlemleri başlattı
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Kraken, CFTC'nin kripto türevlerini yurt içine taşıma adımlarının ardından ABD'li kullanıcılar için sürekli vadeli işlem (perpetual futures) sözleşmelerini Bitnomial üzerinden Kraken Pro'da başlattı.

Kraken, federal düzeyde düzenlenen borsa Bitnomial aracılığıyla uygun ABD'li kullanıcılar için sürekli vadeli işlem sözleşmelerini devreye aldı. Ürünler Kraken Pro üzerinden sunuluyor. Borsa, CFTC lisanslı borsa, takas kurumu ve aracı kurum Bitnomial'ın satın alımını mayısta tamamlamıştı.

Sürekli vadeli işlemler, BTC veya ETH gibi bir varlığa vade sonu olmadan sürekli erişim sağlıyor ve fiyatları fonlama oranlarıyla spot piyasaya yakın tutuyor. ABD'li kullanıcılar düzenlenmiş platformlarda bu ürünlere tarihsel olarak sınırlı erişime sahipti ve sıklıkla yurt dışı borsalara yönelmişti.

KRAKEN PRO'DA DOKUZ KRİPTO İÇİN VADELİ İŞLEM AÇILDI

Kraken Pro'da Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Chainlink, Dogecoin, Litecoin ve Avalanche'a bağlı sözleşmeler yer alıyor. Bu sözleşmeler, borsanın mevcut CME vadeli ürünleriyle aynı vadeli işlem cüzdanını paylaşıyor ve yatırımcılar iki pozisyonu tek hesaptan yönetebiliyor. Kraken'a göre sürekli vadeli işlemler 2025'te küresel ölçekte 60 trilyon doları aşan işlem hacmi üretti ve bu hacim ağırlıkla yurt dışı platformlarda gerçekleşti.

CFTC, ikinci Trump yönetimi döneminde ABD'yi bir kripto merkezi yapma çabasının parçası olarak kripto türevlerini ABD içine taşımaya yöneldi. Kurum 29 Mayıs'ta, ülkedeki ilk resmi Bitcoin sürekli vadeli işlem sözleşmesini (BTCPERP) listeleyen Kalshi'ye onay verdi ve aynı gün Coinbase için işlem yapmama görüşü yayımladı. Kalshi'nin Bitcoin sürekli vadeli işlemleri hızla 1 milyar doları aşan hacme ulaşarak ürüne yönelik ilgiyi gösterdi. Sürekli vadeli işlem hacminde başı çeken Binance ve Bybit gibi ABD dışı borsaların ABD'li kullanıcıları kısıtlaması gerekiyor.

KRAKEN TÜREV İŞİNİ 2025'TEN BERİ BÜYÜTÜYOR

Lansman, Kraken'ın bir yıldır süren türev hamlelerini takip ediyor. Borsa Temmuz 2025'te CME'de işlem gören kripto vadeli ürünlerini eklemiş, bu ay başında ise uygun ABD'li müşteriler için marjlı işlemi başlatmıştı. Bitnomial'ı borsanın ana şirketi Payward satın almıştı.

CFTC Başkanı Michael Selig, ocakta yaptığı konuşmada kurumun mevcut yetkisini sürekli vadeli işlemleri desteklemek için kullanacağını ve yılların düzenleyici belirsizliğinin işlemleri yurt dışına ittiğini söylemişti. Navesink International'ın kurucusu ve CEO'su Gontran de Quillacq ise sürecin yeni başladığını belirterek "CFTC'nin onayı düzenleyici hikâyenin sonu değil başlangıcı." ifadesini kullandı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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