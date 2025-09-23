Kazakistan, Solana ve Mastercard ile stablecoin testine başladı

Kazakistan'ın "Evo (KZTE)" adlı yeni stablecoini, yerel para birimi tengeye endeksli şekilde düzenleyici kum havuzunda kullanıma açıldı. İhraç sürecini Intebix kripto borsası ile Eurasian Bank üstlenirken, altyapıda Solana tercih edildi ve Mastercard küresel stablecoin ağlarına bağlantı için teknik destek sağladı.

Kripto ve Geleneksel Finans Birleşiyor

Kazakistan Ulusal Bankası'nın Dijital Varlık Düzenleyici Sandbox'ı çerçevesinde başlatılan proje, ülkenin dijital varlık ekosistemini inşa etme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Evo (KZTE) stablecoin, sandbox katılımcısı Intebix kripto para borsası ve yerel bankalardan Eurasian Bank tarafından ihraç ediliyor. Bu süreçte Solana ve Mastercard teknik ve altyapı desteği sağlıyor.

Solana Blockchain altyapısını kullanan KZTE, merkez bankasının denetim alanında hemen kullanıma açıldı. Mastercard'ın ise KZTE'yi küresel stablecoin ihraççılarına bağlaması hedefleniyor. Bu entegrasyonun, dijital varlığın kullanım alanını genişletmesi bekleniyor.

Projenin temel kullanım alanları arasında kripto para ile fiat para kanallarının genişletilmesi, kripto para borsalarında alım satım işlemlerinin kolaylaştırılması ve kripto kartlar aracılığıyla yapılacak harcamaların desteklenmesi yer alıyor. Uzmanlar, merkez bankasının bir stablecoin ihracında proaktif rol aldığı bu pilot programın, diğer ülkeler için de bir model oluşturabileceğini belirtiyor.