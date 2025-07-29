Kanadalı şirketin BNB hamlesi rekor kazanç getirdi

Kanadalı şirketin BNB hamlesi rekor kazanç getirdi
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Kanadalı merkezli CEA Industries, Binance kurucusuyla bağlantılı bir firma desteğiyle BNB hazine şirketine dönüşme planını açıkladı. Bu strateji değişikliği, şirketin hisselerinin yüzde 550'ye yakın artmasını sağladı. Şirket, 1,25 milyar dolarlık fonla BNB almayı hedefliyor.

CEA Industries Inc., ABD'nin en büyük halka açık BNB hazine şirketi olma yönündeki stratejisini açıklamasının ardından hisselerinde yüzde 550'ye yakın olağanüstü bir artış yaşadı. Şirketin bu finansal dönüşümü, yatırım firması 10X Capital ve Binance kurucusu Changpeng Zhao ile ilişkili bir kuruluş olan YZi Labs iş birliğiyle gerçekleşecek.

Kanadalı Şirketten 1,25 Milyar Dolarlık BNB Yatırım Hamlesi

CEA Industries Inc., BNB hazinesi oluşturma planını duyurduktan sonra hisselerinde yaklaşık yüzde 550 oranında rekor bir artış yaşadı. Pazartesi günü hisse fiyatı 57,59 dolara yükselerek bir önceki kapanışa göre ciddi bir değer kazancı sağladı. İşlem sonrası ise hissede yüzde 7'ye yakın bir düşüş gözlendi.

CEA Industries, Amerika Birleşik Devletleri'nde halka açık en büyük BNB hazinesi şirketi olmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket, özel yatırımcılara yönelik 500 milyon dolarlık yeni hisse satışı ve kullanılacak ek 750 milyon dolar ile birlikte toplamda 1,25 milyar doları BNB alımında değerlendirmeyi planlıyor.

Bu dönüşüm sürecinde yatırım şirketi 10X Capital ve daha önce Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao'nun aile ofisi olarak bilinen YZi Labs ile iş birliği yapılıyor. YZi Labs, geçtiğimiz haftalarda 10X Capital'in BNB hazinesi şirketi kurmasını desteklediğini açıklamıştı. Söz konusu anlaşmanın Perşembe günü tamamlanması bekleniyor.

CEA Industries'in yeni CEO'su olacak olan 10X Capital kıdemli ortağı David Namdar, "ABD'de listeleyeceğimiz bir hazine şirketiyle, geleneksel yatırımcılara şeffaf bir şekilde kriptoya erişim sunuyoruz." dedi. Namdar ayrıca, BNB Chain'in dünya çapında en çok kullanılan Blockchain ekosistemlerinden biri olduğunu, ancak şimdiye dek kurumsal erişimin kısıtlı kaldığını vurguladı.

Şirket, önümüzdeki iki yıl boyunca BNB varlıklarını artırmayı ve elde ettiği BNB'lerden ve ödünç verme yoluyla ek gelir sağlamayı planlıyor. Son dönemde pek çok halka açık şirketin kripto varlıklarını bilançosuna kattığı ve bu açıklamaların hem şirket hisselerine hem de ilgili token fiyatlarına olumlu yansıdığı görülüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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