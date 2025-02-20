Kaito Airdrop nedir, nasıl alınır?

Kaito AI Holder airdrop'una nasıl hak kazanılır?

Airdrop'a katılabilmek için aşağıdaki şartları karşılamanız gerekiyor:

Kaito Genesis NFT'sine sahip olmak: Snapshot (anlık görüntü) alınmadan önce bir Kaito Genesis NFT sahibi olmanız şart.

Snapshot (anlık görüntü) alınmadan önce bir Kaito Genesis NFT sahibi olmanız şart. Yaps programına katılmış olmak: Yaps Programına aktif olarak katılarak puan biriktirmiş olmalısınız.

Yaps Programına aktif olarak katılarak puan biriktirmiş olmalısınız. Kaito platformuyla etkileşimde bulunmuş olmak: Kaito ekosistemini düzenli olarak kullanmış olmanız gerekiyor.

Bu şartları yerine getiren kullanıcılar için snapshot (anlık görüntü) işlemleri tamamlandı:

Yaps programı katılımcıları: Snapshot 17 Şubat 2025'te alındı.

Snapshot 17 Şubat 2025'te alındı. Genesis NFT sahipleri: Snapshot 18 Şubat 2025'te gerçekleştirildi.

Bugün, 20 Şubat 2025 itibarıyla snapshot işlemleri tamamlandı ve airdrop talepleri açıldı. Hak sahibi olup olmadığınızı kontrol etmek için claim.kaito.ai adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaito airdrop'u nasıl alınır?

Kaito token'larını almak için şu adımları takip edin:

Hak sahibi olup olmadığınızı kontrol edin.

Cüzdanınızı hazırlayın.

Base ağını cüzdanınıza ekleyin.

KAITO airdrop'u nedir?

Kaito AI airdrop'u, KAITO token'larının resmi dağıtım etkinliğidir. Bu airdrop, Kaito AI'nin ekosistem token'ı olarak resmen kullanıma sunulmasını işaret ediyor. Kaito AI, web3 verilerini yapay zeka ile daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan bir platform olarak öne çıkıyor.

Kaito AI nedir?

Kaito AI, web3 odaklı bir bilgi platformudur. Yapay zeka kullanarak kripto piyasasına dair büyük veri kümelerini toplar, işler ve analiz eder.

Bu ekosistemin merkezinde yer alan KAITO token, hem yönetişim mekanizmasının temelini oluşturuyor hem de Kaito AI platformunun para birimi olarak işlev görüyor.

Token sahipleri platform geliştirmeleri için oy kullanabilir, böylece yapay zeka destekli araştırmaların nasıl evrileceğine yön verebilir. Ayrıca, Kaito'nun bilgiye değer kazandırma vizyonu olan InfoFi'yi destekleyerek veri ve içgörülerin birer varlık haline gelmesini sağlıyor.