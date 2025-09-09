Haberler

Justin Sun destekli USDD stablecoini Ethereum Blockchain ağında

Justin Sun destekli USDD stablecoini Ethereum Blockchain ağında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Justin Sun tarafından desteklenen algoritmik stablecoin USDD, Ethereum Blockchain ağında yerel dağıtım başlattı. CertiK denetimi tamamlanan platform, yüzde 12 APY getiri vaadiyle dikkat çekiyor. Peg Stability Module sistemi USDT ve USDC karşısında işlem imkânı sunuyor. Erken kullanıcılar için özel Airdrop kampanyası başlıyor.

USDD'nin Ethereum lansmanı, algoritmik stablecoin sektöründe önemli bir teknik gelişme olarak öne çıkıyor. Proje, akıllı sözleşmeler ve aşırı teminatlandırma mekanizmaları kullanarak ABD dolarına istikrar sağlamayı amaçlıyor. Ethereum'daki dağıtım, Peg Stability Module teknolojisi sayesinde kullanıcılara sınırlı kayma ile token basma ve takas etme imkânı sunuyor.

Tron Destekli USDD Ethereum Blockchain Ağında Faaliyete Başladı

USDD ekibi, yaptığı açıklamada bu adımın çoklu ağ ve erişilebilir bir stablecoin olma yolculuğunda kilit bir dönüm noktası olduğunu belirtti. "USDD TRON'un ötesine genişleyerek istikrar ve ölçeklenebilirliği en büyük akıllı sözleşme ekosistemine getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Yeniden dağıtımın bir parçası olarak, Decentralized USD ekibi salı günü başlayarak erken yatırımcılar için "özel bir airdrop" vaat ediyor. Ayrıca kullanıcıların "merkezi olmayan ve şeffaf bir tasarruf sistemi aracılığıyla" ellerindeki varlıklardan faiz kazanmalarını sağlamak için USDD'nin bir tasarruf versiyonu olan sUSDD'yi başlatmayı planlıyor.

Justin Sun X (eski adıyla Twitter) platformunda stablecoinin yüzde 12'ye kadar APY elde edebileceğini belirterek "Merkezi olmayan stablecoin USDD nihayet Ethereum'a geldi! Artık stablecoinler söz konusu olduğunda herkes merkezi olmayan bir seçeneğe sahip." açıklamasında bulundu.

Stablecoin Ethereum üzerinde kullanıcıların sınırlı veya hiç kayma olmadan USDD'yi USDT ve USDC karşısında üretmesi ve takas etmesini sağlamak için bir "Peg Stability Module" destekleyecek. Duyuruya göre Ethereum üzerindeki lansman kripto güvenlik firması CertiK tarafından yürütülen "tam denetimi" takip ediyor.

CoinGecko'ya göre mevcut veriler dolaşımda yaklaşık 460 milyon dolar değerinde USDD bulunduğunu gösteriyor. Bu geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 750 milyon dolardan düşüş anlamına geliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Başkent Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den suikast saldırısı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
Hamas: Müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var

Hamas liderleri ne durumda? Saldırının ardından ilk açıklama
Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edildi

İsrail'in saldırdığı ülkeden ilk tepki geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Ahmet Davutoğlu: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın

Davutoğlu isyan etti: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title