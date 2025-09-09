Justin Sun destekli USDD stablecoini Ethereum Blockchain ağında

USDD'nin Ethereum lansmanı, algoritmik stablecoin sektöründe önemli bir teknik gelişme olarak öne çıkıyor. Proje, akıllı sözleşmeler ve aşırı teminatlandırma mekanizmaları kullanarak ABD dolarına istikrar sağlamayı amaçlıyor. Ethereum'daki dağıtım, Peg Stability Module teknolojisi sayesinde kullanıcılara sınırlı kayma ile token basma ve takas etme imkânı sunuyor.

Tron Destekli USDD Ethereum Blockchain Ağında Faaliyete Başladı

USDD ekibi, yaptığı açıklamada bu adımın çoklu ağ ve erişilebilir bir stablecoin olma yolculuğunda kilit bir dönüm noktası olduğunu belirtti. "USDD TRON'un ötesine genişleyerek istikrar ve ölçeklenebilirliği en büyük akıllı sözleşme ekosistemine getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Yeniden dağıtımın bir parçası olarak, Decentralized USD ekibi salı günü başlayarak erken yatırımcılar için "özel bir airdrop" vaat ediyor. Ayrıca kullanıcıların "merkezi olmayan ve şeffaf bir tasarruf sistemi aracılığıyla" ellerindeki varlıklardan faiz kazanmalarını sağlamak için USDD'nin bir tasarruf versiyonu olan sUSDD'yi başlatmayı planlıyor.

Justin Sun X (eski adıyla Twitter) platformunda stablecoinin yüzde 12'ye kadar APY elde edebileceğini belirterek "Merkezi olmayan stablecoin USDD nihayet Ethereum'a geldi! Artık stablecoinler söz konusu olduğunda herkes merkezi olmayan bir seçeneğe sahip." açıklamasında bulundu.

Stablecoin Ethereum üzerinde kullanıcıların sınırlı veya hiç kayma olmadan USDD'yi USDT ve USDC karşısında üretmesi ve takas etmesini sağlamak için bir "Peg Stability Module" destekleyecek. Duyuruya göre Ethereum üzerindeki lansman kripto güvenlik firması CertiK tarafından yürütülen "tam denetimi" takip ediyor.

CoinGecko'ya göre mevcut veriler dolaşımda yaklaşık 460 milyon dolar değerinde USDD bulunduğunu gösteriyor. Bu geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 750 milyon dolardan düşüş anlamına geliyor.