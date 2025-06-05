JPMorgan kripto para kredisini başlatıyor

JPMorgan kripto para kredisini başlatıyor
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JPMorgan müşterilerinin BlackRock'ın Bitcoin fonu IBIT dahil kripto ETF'ler için dijital varlıklarını kredi teminatı olarak kullanmasına izin verecek. Amerika'nın en büyük bankası, varlık yönetimi müşterilerinin kripto varlıklarını net değer hesaplamalarına dahil edecek. Karar, geleneksel finans kurumlarının dijital varlık stratejilerini derinleştirdiğini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto paralara yönelik düzenleyici yaklaşımın yumuşamasıyla birlikte, Wall Street devleri kripto para alanındaki hizmetlerini hızla genişletiyor. JPMorgan'ın bu kararı, kripto varlıkların artık spekülatif yatırım araçları olmaktan çıkıp ciddi finansal planlamanın bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

JPMorgan Müşterileri Bitcoin ile Borç Alabilecek

Finans devi, müşterilerinin BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) de dahil olmak üzere belirli kripto para borsa yatırım fonları (ETF'ler) için kripto para varlıklarını kredi teminatı olarak kullanmasına izin vermeyi planlıyor. Önceden müşteriler bunu yalnızca vaka bazında yapabiliyordu.

JPMorgan ayrıca bir yatırımcının varlıklarına karşı ne kadar borç alabileceğini belirlerken, varlık yönetimi müşterisinin kripto varlıklarını toplam net değerini ve nakde çevrilebilir yatırımlarını değerlendirirken dahil edecek.

Genişletilen teklifler alım satım ve varlık yönetimi müşterileri için JPMorgan'ın bu yıl hayata geçirmeyi planladığı diğer kripto odaklı hizmetlere katılıyor. Geçen ay, kripto eleştirmeni ve JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, firmanın müşterilerinin Bitcoin satın almasına izin vereceğini söyledi ancak banka varlığın korunmasını üstlenmeyecek.

BlackRock'ın IBIT'i, yönetim altında 69 milyar dolar varlıkla en büyük spot Bitcoin ETF'si konumunda yer alıyor. Başlangıçta Ocak 2024'te 10 diğer fonla birlikte onaylanan IBIT artık toplam spot Bitcoin ETF pazar payının yaklaşık yüzde 78'ini elinde tuttuğu görülüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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