JPMorgan'dan yapay zeka fonuna 500 milyon dolarlık destek
Güncelleme:
Wall Street devi JPMorgan, yapay zeka hedge fonu Numerai'ye 500 milyon dolar yatırım yaptı. San Francisco merkezli fon üç yılda 60 milyon dolardan 450 milyon dolara büyüdü. Numerai'nin tokenı Numeraire, yatırım haberinin ardından yüzde 33 arttı. Geçen yıl yüzde 25 net getiri sağlayan fon ekibini genişletiyor.

JPMorgan, yapay zeka destekli hedge fonu Numerai'ye yatırım kararı aldı. San Francisco merkezli fon, son üç yılda yönetimi altındaki varlıkları 60 milyon dolardan 450 milyon dolara çıkardı. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların yapay zeka teknolojilerine olan ilgisini yansıtıyor.

Numeraire Tokenı JPMorgan Anlaşmasıyla Yüzde 33 Yükseldi

Numerai LLC, JPMorgan Asset Management'tan 500 milyon dolara kadar yatırım güvencesi aldığını açıkladı. Bu anlaşma, fonun yatırım sermayesine erişimini önemli ölçüde artırdı.

Şirket, geçen yıl küresel hisse senedi hedge fonunun yüzde 25 net getiri sağladığını belirtti. Bu performans, JPMorgan'ın matematiksel yaklaşımlara yaptığı en büyük tahsisler arasında yer almasını sağladı.

Numerai, kendini "veri bilimcileri ağı tarafından inşa edilen yapay zeka hedge fonu" olarak tanımlıyor. Fon, fırsatla eşleşecek şekilde takımını büyütmeye odaklandığını ve son zamanlarda daha önce Meta'da çalışan bir yapay zeka araştırmacısı ile Voleon'dan gelen bir ticaret mühendisi dahil birçok kişiyi işe aldığını açıkladı.

Numerai'nin yerel tokenı Numeraire (NMR), yatırım haberinin ardından verilerine göre yüzde 33 yükseldi. Bu artış, kurumsal yatırımın kripto token fiyatları üzerindeki etkisini gösteriyor.

Serkan KÖSE
