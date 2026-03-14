JPMorgan Chase, 328 milyon dolarlık kripto Ponzi davasıyla karşı karşıya

ABD'li banka JPMorgan Chase, Goliath Ventures'ın 328 milyon dolarlık kripto Ponzi şemasına bankacılık altyapısı sağladığı iddiasıyla açılan toplu davayla karşı karşıya kaldı. Dava, 2.000'den fazla yatırımcıyı temsil ediyor.

Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne bu hafta sunulan şikâyete göre Chase, Ocak 2023 ile Haziran 2025 arasında Goliath'ın tek bankacılık kurumu olarak görev yaptı. Davacı Robby Alan Steele, emeklilik hesabından çektiği tutar dâhil toplam 650 bin dolar kaybettiğini belirtti.

Goliath Ventures, yatırımcılara kripto para alım satım stratejileri ve dijital varlık arbitrajından kâr vaat eden "ortak girişim anlaşmaları" pazarladı. Federal savcılar ise ayrı bir ceza davasında şirketin klasik bir Ponzi şeması işlettiğini, yeni yatırımcıların fonlarını eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığını ortaya koydu. Goliath CEO'su Christopher Delgado, 24 Şubat'ta tutuklandı.

HESAP AKIŞINDA 253 MİLYON DOLAR İDDİASI

Mahkeme belgelerine göre Goliath'ın Chase hesabına yaklaşık 253 milyon dolar yatırıldı. Hesaptan 123 milyon dolar Coinbase'deki cüzdanlara, 50 milyon dolar ise yatırımcılara sözde getiri olarak aktarıldı.

Şikâyette, Chase'in kara para aklamayla mücadele sistemlerinin dolandırıcılık belirtilerini tespit etmesi gerektiği vurgulanıyor. Hızlı para giriş çıkışları, yatırımcı mevduatlarının karıştırılması ve Ponzi şemalarına özgü döngüsel ödeme kalıplarının bankanın göz ardı ettiği uyarı işaretleri arasında yer aldığı savunuluyor.

Dava, dolandırıcılığa yardım ve yataklık, haksız zenginleşme, ihmal ve Kaliforniya Haksız Rekabet Yasası'nın ihlali dâhil beş ayrı suçlama içeriyor. Davacı taraf, tazminat ve Chase'in elde ettiği ücretlerin iadesini talep ediyor.

Burak KÖSE
Trump 'İran'ı mağlup' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı

Trump "İran'ı mağlup" ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, ABD ekonomisinin can damarını Körfez ülkesinde vurdu
Haberler.com
Abisi Real Madrid maçını neden izledi? Oulai'den transfer iddialarına yanıt

Abisi Real Madrid maçındaydı! Transfer mi oluyor?
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı

Fenerbahçe'den Tedesco kararı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran'dan çok konuşulacak sözler

Bu karara sevinen de var sevinmeyen de
Abisi Real Madrid maçını neden izledi? Oulai'den transfer iddialarına yanıt

Abisi Real Madrid maçındaydı! Transfer mi oluyor?
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem düdük çaldı

Tam 22 yıl olmuştu... Bu görüntüyü artık sık sık göreceksiniz