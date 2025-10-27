Haberler

Japonya yerli dijital para birimini tanıttı
Güncelleme:
Japonya, kripto para sektöründe önemli bir adım atarak yerli para birimine bağlı ilk stablecoin'ini tanıttı. Tokyo merkezli fintech şirketi JPYC'nin Pazartesi günü başlattığı yen destekli stablecoin, banka mevduatları ve devlet tahvilleri ile birebir oranında destekleniyor. Şirket yetkilileri, yedi şirketin bu dijital parayı hizmetlerine entegre etmek için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Japonya, dijital varlık piyasasında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Tokyo merkezli fintech şirketi JPYC, ülkenin ilk yen destekli stablecoini JPYC (Japanese Yen Coin)'i resmen piyasaya sürdü. Şirket, stablecoinin banka mevduatları ve devlet tahvilleriyle bire bir oranında teminatlandırıldığını ve Japon yeniyle 1:1 pariteyi koruduğunu açıkladı.

JPYC Başkanı Noriyoshi Okabe, Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında, stablecoinin "Japon para tarihindeki büyük bir dönüm noktası" olduğunu belirterek yedi şirketin bu varlığı hizmetlerine entegre etmeye hazırlandığını söyledi.

JPYC EX Platformu Devreye Alındı

JPYC, stablecoinle birlikte JPYC EX adlı ihraç ve geri alım platformunu da kullanıma sundu. Platform, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Kanunu kapsamında kimlik doğrulama ve işlem izleme standartlarına sıkı şekilde uyuyor. Kullanıcılar banka transferiyle Japon yeni yatırarak kayıtlı cüzdan adreslerine JPYC alabiliyor, aynı şekilde yen cinsinden iade talebinde bulunabiliyor.

Şirket, uzun vadede üç yıl içinde 10 trilyon yenlik bir ihraç bakiyesine ulaşmayı ve stablecoin aracılığıyla yeni bir sosyal altyapı oluşturmayı hedefliyor.

JPYC'nin hamlesi, 308 milyar doları aşan küresel stablecoin piyasasında Japonya'nın payını artırma hedefiyle öne çıkıyor. Dolar destekli stablecoinlerin hâkimiyetindeki pazarda, yen bazlı dijital varlıkların potansiyeli giderek daha fazla ilgi görüyor.

Benzer girişimler de yolda. Finans şirketi Monex Group, ağustosta Japon yeniyle sabitlenmiş bir stablecoin çıkarma planlarını açıklamıştı. Ülkenin en büyük üç bankası Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Banking Corp. ve Mizuho Bankda MUFG'nin stablecoin platformu Progmat üzerinden ortak bir yen destekli stablecoin çıkarmayı değerlendiriyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'nın, bankaların Bitcoin gibi kripto varlıkları yatırım amaçlı tutmasına izin verecek düzenlemeleri gözden geçirmesi bekleniyor.

Burak KÖSE
