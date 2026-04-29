Japonya kripto-gayrimenkul işlemlerini düzenliyor

Belgede "ulusal sınırlar ötesinde anlık transfer özelliği taşıyan kripto varlıkların, gayrimenkul işlemlerinde kara para aklama amacıyla kullanılma riski yüksek olarak değerlendirildiği" vurgulandı. Gayrimenkul acentelerine, kripto içeren işlemlerde 'Suç Gelirlerinin Transferini Önleme Yasası' kapsamında müşteri durum tespiti yapması, düzenleyicilere şüpheli işlem bildirimi göndermesi ve suç faaliyeti şüphesi oluşması halinde polisi bilgilendirmesi istendi.

Yönlendirme ayrıca müşteri adına kripto-fiat dönüşümü yapılmasının 'Ödeme Hizmetleri Yasası' kapsamında kayıt gerektiren "kripto varlık borsa işletmeciliği" sayılabileceğini ve kayıtsız yürütülmesi halinde yasal risk doğurabileceğini hatırlattı. Kripto borsalarına, mülk satış bedelini kripto olarak alan ve ardından finansal geçmişiyle orantısız büyük işlem gerçekleştirmeye çalışan müşterilere dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu. Japon Döviz ve Dış Ticaret Yasası kapsamında ise yurt dışından 30 milyon yen değerini (yaklaşık 180.000 dolar) aşan kripto transferlerinde yetkililere ödeme bildirimi yapılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

JAPONYA KRİPTOYU FİNANSAL ARAÇ OLARAK SINIFLANDIRDI

Bu adım, Japonya'nın kripto alanındaki düzenleyici çerçevesini genişlettiği bir dönemde geldi. Nisan ayı başında ülke, kripto varlıkları finansal araç olarak sınıflandıran bir yasal düzenlemeyi onayladı. Düzenleme, açıklanmamış bilgilere dayalı içeriden işlem ve piyasa manipülasyonunu yasaklıyor. Kripto ihraççılarına yıllık kamuoyunu aydınlatma zorunluluğu getiriyor. Kayıtsız kripto borsaları için yaptırımlar ağırlaştırılırken hükümet geçen yıl kripto kârları üzerindeki vergi oranını yüzde 20 düz vergiyle sınırlandırma planlarını da gündeme taşımıştı.