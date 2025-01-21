İsviçre Kripto Vadisi, 2024'te 593 milyar dolarlık dev büyüme elde etti

İsviçre'nin Blockchain merkezi olan "Kripto Vadisi", 2024 yılında gerçekleştirdiği 17 unicorn şirket ile dikkat çeken büyümesi ve 593 milyar dolarlık piyasa değeri ile Avrupa'da Blockchain finansmanında lider konuma yükseldi.

Kripto Vadisi 17 Unicorn ile Zirveye Koşuyor

İsviçre'nin Zug kentinde faaliyet gösteren Kripto Vadisi, 2024 yılında gösterdiği olağanüstü performansla küresel Blockchain sektöründe adından söz ettirdi. Toplam 50 projeyi bünyesinde barındıran ekosistem, değerlemesini bir yıl içinde yüzde 55 artırarak 593 milyar dolara yükseltti.

Ekosistemin en dikkat çekici başarısı, bünyesindeki 17 şirketin unicorn statüsüne ulaşması oldu. Bu şirketlerden 14'ü token piyasasındaki başarılarıyla, 3'ü ise özel değerlemeler sonucunda 1 milyar dolar barajını aştı. Bu gelişme, vadinin toplam proje sayısının üçte birinin unicorn seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Kripto Vadisi CEO'su Mathias Ruch, İsviçre'nin Blockchain alanında yeni bir döneme girdiğini belirtti. Vadideki şirketler, 2024 boyunca gerçekleştirdikleri 56 anlaşma ile 586 milyon dolarlık yatırım çekmeyi başardı. Bu rakam, Avrupa'daki Blockchain yatırımlarının yüzde 29,1'ine tekabül ediyor. Özellikle Zug merkezli şirketler, toplam fonlamanın yüzde 42'sini elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Sektörel dağılımda merkezi finansal hizmetler yüzde 34'lük payla ilk sırada yer alırken, Blockchain ağları yüzde 29 ile ikinci sırada konumlandı. Merkezi olmayan finans platformları ise yüzde 15'lik bir dilimi kapsadı. Yılın en çarpıcı gelişmesi, veri yönetimi ve doğrulama alanlarındaki yatırımların yüzde 3,5'ten yüzde 11'e yükselmesi oldu. Ortalama anlaşma büyüklüğü de yüzde 70 artışla 5,6 milyon dolara ulaştı.