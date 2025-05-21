Hong Kong stablecoin yasasını kabul etti

Hong Kong stablecoin yasasını kabul etti
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Hong Kong, stablecoin piyasasını düzenlemek için önemli bir adım atarak yeni bir lisanslama sistemi oluşturdu. Kabul edilen yasa tasarısı, fiat-referanslı stablecoin ihraççılarının Hong Kong Para Otoritesi'nden lisans almalarını ve sıkı rezerv yönetim standartlarına uymalarını zorunlu kılıyor. Yeni düzenleme, kara para aklamayla mücadele ve yatırımcı koruması odaklı bir yaklaşım sunuyor.

Küresel kripto para varlık sektöründe düzenleme yarışı hızlanırken, Hong Kong attığı bu girişimle Asya'daki konumunu sağlamlaştırıyor. Ülke, 2023 yılında kripto ticaret platformları için bir lisanslama rejimi yürürlüğe koyarak ve geçen yıl mart ayında stablecoin ihraççıları için sandbox başlatarak, kripto şirketlerine kapılarını açmıştı.

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Yeni kabul edilen Sabit Değerli Varlık Düzenlemesi, Hong Kong'un kripto düzenleme çerçevesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Hong Kong hükümeti, sektörün lisanslama rejimi kapsamındaki gereklilikleri anlaması için yeterli zaman tanımak amacıyla düzenlemenin bu yıl içinde yürürlüğe girmesini planladıklarını açıkladı.

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), detaylı düzenleyici çerçeve konusunda ek fikir alışverişleri gerçekleştireceğini belirtti. Yeni sistem kapsamında, stablecoin ihraççıları, token değerini dengede tutmak için sağlam sistemler sürdürmek ve kara para aklamayla mücadele standartlarına uymak zorunda kalacak.

Finansal Hizmetler ve Hazine Yetkilisi Christopher Hui, kararname ile ilgili açıklamasında, "Kararname, sağlam bir düzenleyici ortamı teşvik etmek için risk bazlı bir yaklaşıma odaklanarak 'aynı faaliyet, aynı riskler, aynı düzenleme' ilkesine uyuyor." ifadelerini kullandı.

Stablecoin yasa tasarısı komitesinde yer alan milletvekillerinden Johnny Ng ise sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, stablecoin mevzuatının onaylanmasının "Web3 altyapısını inşa etmede sadece ilk adım" olduğunu vurguladı. Ng, "Stablecoin ihraç etmek sadece başlangıç; en kritik adım, daha fazla gerçek dünya uygulaması geliştirmektir. Fiziksel perakende, sınır ötesi ticaret veya eşler arası işlemler olsun, stablecoin benimsenmesi için keşfedilmemiş muazzam bir potansiyel olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HKMA'nın sandbox uygulamasına Standard Chartered Bank, Animoca Brands, Hong Kong Telecommunications, Jingdong Coinlink ve RD InnoTech gibi önemli şirketler katılım gösterdi. Bu girişim, resmi düzenleme öncesinde sektörün hazırlanmasına olanak sağladı.

Hong Kong'un stablecoin lisanslama yasasını geçirmesi, ABD Senatosu'nun GENIUS Yasası olarak bilinen stablecoin mevzuatını ilerletme yönündeki son oylamasıyla aynı zamana denk geldi ABD yasa koyucularının, nihai bir oylama yapmadan önce potansiyel değişiklikler üzerinde oy kullanmaları bekleniyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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