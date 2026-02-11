Haberler

Hong Kong, kripto piyasalarında marjin finansmanı ve süresiz sözleşmelere izin veriyor

Hong Kong, kripto piyasalarında marjin finansmanı ve süresiz sözleşmelere izin veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hong Kong'un menkul kıymetler düzenleyicisi SFC, lisanslı platformların profesyonel yatırımcılara süresiz sözleşme sunabilmesine ve aracı kurumların kripto varlık alım satımı için teminatlı finansman sağlamasına olanak tanıyan kapsamlı politika değişikliklerini duyurdu.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), çarşamba günü yayımladığı açıklamada kripto varlık piyasasına yönelik bir dizi önemli düzenleme adımını kamuoyuyla paylaştı. Bölgenin küresel bir kripto merkezi olma hedefi doğrultusunda atılan bu adımlar, hem türev ürünler hem de finansman hizmetleri alanını kapsıyor.

SÜRESİZ SÖZLEŞMELER İÇİN YENİ ÇERÇEVE

Yeni düzenleme çerçevesinde, lisanslı sanal varlık işlem platformları yalnızca profesyonel yatırımcılara süresiz sözleşme sunabilecek. Platformların bu ürünleri listeleyebilmesi için kaldıraç limitleri, teminat gereksinimleri, tasfiye mekanizmaları ve gelişmiş bilgilendirme yükümlülükleri gibi sıkı risk yönetimi önlemlerini uygulaması zorunlu olacak. SFC, söz konusu ürünlerin sürekli denetime tabi tutulacağını ve platformların yeterli iç kontrol mekanizmalarına sahip olduklarını kanıtlamalarının bekleneceğini belirtti.

TEMİNATLI FİNANSMAN VE PİYASA YAPICILIĞI

SFC ayrı bir genelgeyle, lisanslı aracı kurumların kripto varlık alım satımı için daha geniş bir teminat yelpazesiyle finansman sağlamasına imkân tanıyan bir denetim rehberi yayımladı. Genelgede, Bitcoin ve Ethereum'un teminat olarak kabul edilebilecek sanal varlıklar arasında yer aldığı açıkça belirtildi. Bu uygulamanın müşteri uygunluk değerlendirmelerine ve iç risk kontrol mekanizmalarına tabi tutulacağı vurgulandı.

Düzenleyici kurum aynı zamanda, bağlı kuruluşların lisanslı kripto platformlarında piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterebileceği koşulları da netleştirdi. SFC, bu adımın likiditeyi artırmayı hedeflerken, çıkar çatışmalarının yönetişim, şeffaflık ve gözetim gereksinimleri aracılığıyla yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi

AK Partili isimden, çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

Ev sahipleri dikkat! Sadece günler kaldı, 200 bini kaldırılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı

Ne Rusya ne de Ukrayna! Karadeniz'e vuran cisim o ülkeye ait çıktı
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada

Veterinerdeki kedinin korkuyla kaçmasının sebebi skandal