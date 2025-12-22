Hong Kong'dan sigorta şirketlerine kripto sermaye kuralı

Hong Kong Sigorta Otoritesi, sigorta sermayesini kripto varlıklara ve devlet destekli altyapı projelerine yönlendirecek yeni kurallar hazırlıyor. Basına sızan 4 Aralık tarihli taslak belgeye göre, sigorta şirketlerinin kripto varlık risklerine yüzde 100 sermaye yükümlülüğü getirilmesi hedefleniyor.

STABLECOİN YATIRIMLARINA ÖZEL DÜZENLEME

Düzenleyici kurum, Hong Kong yetki alanında regüle edilen stablecoin yatırımları için farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu varlıklar, dayanak oluşturdukları itibari para birimine karşılık gelen risk oranları üzerinden değerlendirilecek. Teklifin 2026 yılında kamuoyunun görüşüne açılması bekleniyor.

Geri bildirim sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleyici kurum, nihai tedbirleri yasalaşması için ilgili makamlara sunmayı hedefliyor. Kurum yetkilileri, risk tabanlı sermaye rejimini hem sigorta sektörünü hem de genel ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla gözden geçirdiklerini belirtti.

Bu hamle, Hong Kong'un kendini küresel bir kripto merkezi olarak konumlandırma çabalarıyla paralellik gösteriyor. Bölge yönetimi daha önce sanal varlık işlem platformları ve stablecoin ihraççıları için lisanslama çerçeveleri oluşturmuştu. Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu ise yerel borsaların likiditesini artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.