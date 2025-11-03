Haberler

Hong Kong'dan kripto borsaları için küresel likidite adımı

Hong Kong'dan kripto borsaları için küresel likidite adımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), lisanslı kripto borsalarının küresel likidite havuzlarına erişmesine izin verecek. Yeni düzenleme, borsaların denizaşırı platformlarla emir defterlerini paylaşmasını sağlayarak Hong Kong'u bir kripto merkezi yapmayı hedefliyor.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SFC), yerel kripto borsalarının denizaşırı platformlarıyla ortak emir defteri paylaşımına izin vererek küresel likiditeye erişimini mümkün kıldı. SFC, kısa bir süre önce yayımladığı iki genelge ile bölgenin kripto merkezi olma hedefine yönelik önemli adımlar attı.

Küresel Emir Defterleri Paylaşıma Açılıyor

SFC lisanslı kripto borsaları, denizaşırı ticaret platformlarıyla küresel emir defterini paylaşabilecek. Ancak bu entegrasyonu gerçekleştirmek isteyen yerel platformların öncelikle SFC'den yazılı onay alması zorunlu olacak.

Komisyon Genel Müdürü Julia Leung, yaptığı açıklamada entegrasyonun yerel yatırımcıların küresel piyasa likiditesine verimli erişimini sağlayacağını belirtti. Leung, sistemin daha iyi fiyat keşfi ve rekabetçi fiyatlandırma sunacağını vurguladı.

Yeni düzenleme, Hong Kong'un mevcut modelinden önemli bir sapma anlamına geliyor. Şu anda emirlerin bölge içinde önceden fonlanması ve ödenmesi gerekliliği bulunuyor. Yeni sistemle birlikte bu kısıtlama ortadan kalkacak.

SFC'nin ayrı bir genelgesine göre, Hong Kong Para Otoritesi tarafından lisanslanan token ve stablecoinler, profesyonel yatırımcılara sunulması için zorunlu olan 12 aylık işlem geçmişi şartından muaf tutulacak.

Hong Kong, özellikle kripto dostu ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasının ardından yoğunlaşan küresel rekabet ortamında düzenlemelerini yeniden değerlendirmeye devam ediyor. Bölge, kripto borsaları ve stablecoin ihraççıları için lisanslama çerçeveleriyle sektöre kapılarını açmış durumda.

Bu gevşemeler, Hong Kong'un artan küresel rekabet ortamında düzenlemelerini yeniden değerlendirdiği bir dönemde geldi. Leung, "Aşırı katı gereklilikler likiditeyi ve yetenekleri daha esnek yargı bölgelerine kaçırma riski taşırken, çok az denetim güveni ve istikrarı baltalayabilir." ifadelerini kullandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
100 milyon liralık vurgun yapan 'Ölüler Çetesi' çökertildi

"Ölüler Çetesi" çökertildi! Aralarında memur ve müteahhit de var
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
title