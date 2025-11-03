Hong Kong'dan kripto borsaları için küresel likidite adımı

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SFC), yerel kripto borsalarının denizaşırı platformlarıyla ortak emir defteri paylaşımına izin vererek küresel likiditeye erişimini mümkün kıldı. SFC, kısa bir süre önce yayımladığı iki genelge ile bölgenin kripto merkezi olma hedefine yönelik önemli adımlar attı.

Küresel Emir Defterleri Paylaşıma Açılıyor

SFC lisanslı kripto borsaları, denizaşırı ticaret platformlarıyla küresel emir defterini paylaşabilecek. Ancak bu entegrasyonu gerçekleştirmek isteyen yerel platformların öncelikle SFC'den yazılı onay alması zorunlu olacak.

Komisyon Genel Müdürü Julia Leung, yaptığı açıklamada entegrasyonun yerel yatırımcıların küresel piyasa likiditesine verimli erişimini sağlayacağını belirtti. Leung, sistemin daha iyi fiyat keşfi ve rekabetçi fiyatlandırma sunacağını vurguladı.

Yeni düzenleme, Hong Kong'un mevcut modelinden önemli bir sapma anlamına geliyor. Şu anda emirlerin bölge içinde önceden fonlanması ve ödenmesi gerekliliği bulunuyor. Yeni sistemle birlikte bu kısıtlama ortadan kalkacak.

SFC'nin ayrı bir genelgesine göre, Hong Kong Para Otoritesi tarafından lisanslanan token ve stablecoinler, profesyonel yatırımcılara sunulması için zorunlu olan 12 aylık işlem geçmişi şartından muaf tutulacak.

Hong Kong, özellikle kripto dostu ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasının ardından yoğunlaşan küresel rekabet ortamında düzenlemelerini yeniden değerlendirmeye devam ediyor. Bölge, kripto borsaları ve stablecoin ihraççıları için lisanslama çerçeveleriyle sektöre kapılarını açmış durumda.

Bu gevşemeler, Hong Kong'un artan küresel rekabet ortamında düzenlemelerini yeniden değerlendirdiği bir dönemde geldi. Leung, "Aşırı katı gereklilikler likiditeyi ve yetenekleri daha esnek yargı bölgelerine kaçırma riski taşırken, çok az denetim güveni ve istikrarı baltalayabilir." ifadelerini kullandı.