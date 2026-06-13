Güney Kore tokenize hisselerin vergi statüsünü netleştiriyor

Ülkenin Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, tokenize hisseleri sanal varlık yerine menkul kıymet olarak değerlendiriyor. Bu yaklaşım, Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) aynı hukuki yorumu benimserse ürünleri ülkenin mevcut vergi çerçevesine sokabilir.

Yerel basında cuma günü çıkan habere göre bir bakanlık yetkilisi, tokenize hisseleri mevcut mevzuat kapsamında menkul kıymet saydıklarını belirtti. Yetkili, "Tokenize hisseler biçimsel olarak sanal varlık görünümünde olsa da özünde menkul kıymetlere çok daha yakın." ifadesini kullandı. Yetkili ayrıca finansal düzenleyicilerin bu sınıflandırmayı daha önce birçok kez bakanlıkla paylaştığını kaydetti.

Tokenize hisselerde gerçek hisse senetleri bir saklama kuruluşunda tutuluyor ve bunlara karşılık gelen ekonomik haklar bir Blockchain sistemi üzerinde dijital token olarak ihraç ediliyor. Bu yapı, sermaye kazancının yanı sıra kesintisiz işlem imkânı sunuyor. Birçok Koreli yatırımcı ise bu ürünlerin, ülkenin sanal varlık vergi rejimi gelecek yıl yürürlüğe girene kadar fiilen vergiden muaf kalacağını varsayıyordu.

VERGİ 2026'NIN İKİNCİ YARISINDA BAŞLAYABİLİR

FSC'nin 2023 tarihli Token Menkul Kıymet Kılavuzu da dijital varlık biçiminde ihraç edilen token menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Yasası'na tabi olduğunu belirtiyor. Ancak tokenize edilmiş geleneksel hisselerin hukuki statüsü şimdiye dek belirsizliğini korudu. Komisyon, temmuzda beklenen kılavuz ve alt düzenleme değişikliklerinde aynı yorumu benimserse, vergilendirme mevcut yasa kapsamında 2026'nın ikinci yarısında başlayabilir.

Yerel basına göre yurt dışı platformlar üzerinden işlem gören tokenize hisseler de dayandıkları ekonomik haklar mevcut yasada menkul kıymet sayılırsa vergi kapsamına girebilir.

Düzenleme tartışması, tokenize hisselere yönelik küresel talebin hızlandığı bir dönemde gündeme geliyor. Piyasa verilerine göre tokenize hisse piyasası yakın zamanda 5,5 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak en büyük dördüncü gerçek dünya varlığı kategorisi haline geldi.