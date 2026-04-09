Güney Kore stablecoinleri finansal çerçevelere dahil ediyor

Güney Kore iktidar partisi, tokenize gerçek dünya varlıklarını (RWA) ve stablecoinleri mevcut finansal mevzuat kapsamına almayı planlıyor. Hazırlanan "Dijital Varlık Temel Kanunu" önerisi, stablecoin bakiyelerinden getiri elde edilmesini de yasaklıyor.

Seul ekonomi basınına yansıyan bilgilere göre Güney Kore Demokrat Partisi, yaklaşan Dijital Varlık Temel Kanunu önerisine RWA'larla bağlantılı dijital varlıklara yönelik düzenlemeler ekledi. Tasarı kapsamında tokenize RWA ihraççıları, bağlantılı varlıkları Sermaye Piyasaları Kanunu çerçevesinde yönetilen bir güven fonuna yatırmakla yükümlü tutulacak. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenecek.

STABLECOİN GETİRİSİNE YASAK

Stablecoinler ise teklif kapsamında Döviz İşlemleri Kanunu uyarınca "ödeme aracı" olarak sınıflandırılacak. Bu düzenleme, döviz işlemlerini denetleyen otoritelerin ayrı bir kayıt zorunluluğu öngörmeden stablecoin şirketleri üzerinde denetim yetkisi kullanmasına olanak tanıyacak. Küçük ölçekli mal ve hizmet ödemelerindeki stablecoin işlemleri ise döviz raporlama yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Tasarının öne çıkan bir diğer unsuru, atıl stablecoin bakiyelerine getiri sağlanmasının yasaklanması. Bu düzenleme, ABD'de hâlâ tartışmalı olan stablecoin getirisi meselesinde Güney Kore'nin daha kısıtlayıcı bir tutum benimsediğine işaret ediyor.

Finansal Hizmetler Komisyonu, stablecoin birlikte çalışabilirliğine ilişkin teknik standartları geliştirmekle görevlendirilecek. Dijital varlıklar için birleşik bir açıklama sistemi kurulması da önerinin kapsamında yer alıyor.

Dijital Varlık Temel Kanunu, Güney Kore'nin dijital varlıklar alanındaki ikinci düzenleyici adımı niteliğinde. Tasarı yasama sürecinde gecikme yaşadı ve orijinal 2025 hedefi ertelendi.

Serkan KÖSE
