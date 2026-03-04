Güney Kore kripto para borsaları için sahiplik sınırını yüzde 20 olarak belirledi

Güney Kore iktidar partisinin dijital varlık görev gücü ve ülkenin en üst düzey finansal düzenleyicisi olan Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), kripto para borsalarının sahiplik yapısına yönelik yeni sınırları belirledi. Yetkililer, borsalardaki ana hissedar paylarına yüzde 20'lik bir üst sınır getirilmesi üzerinde uzlaştı. Kurum tarafından belirlenecek istisnai durumlarda ise bu oranın yüzde 34'e kadar çıkmasına izin verileceği açıklandı.

Yeni kısıtlamalar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından büyük borsalar için üç yıllık bir geçiş sürecinin sonunda uygulanmaya başlanacak. Daha küçük çaplı borsalara ise uyum sağlamaları için ek olarak üç yıl daha süre tanınacak. Düzenleme hayata geçtiğinde, ülkedeki büyük platformların önemli mülkiyet değişiklikleri yapması gerekecek. Örneğin, Bithumb Holdings şu anda Bithumb'ın yüzde 73'ünden fazlasını kontrol ederken, Binance ise Gopax'ın yüzde 67'sinden fazlasını elinde bulunduruyor.

SEKTÖRÜN İTİRAZLARI ARTIYOR

Ülkenin önde gelen beş kripto para borsasını temsil eden Dijital Varlık Borsası İttifakı (DAXA), kurumsal yönetim risklerini azaltmak amacıyla önerilen bu kısıtlamaya karşı çıktı. Birlik, özel şirketlerin ortaklık yapılarına yapay olarak müdahale etmenin dijital varlık sektörünün büyümesini önemli ölçüde engelleyeceğini savundu. Öte yandan uzmanlar, Bithumb'ın geçtiğimiz ay yanlışlıkla gerçekleştirdiği 43 milyar dolarlık Bitcoin transferinin, düzenleyicilerin iç kontrol mekanizmalarına yönelik endişelerini artırdığını ve bu kararda etkili olduğunu vurguluyor.

Sahiplik sınırının, ülkenin kripto para birimleri için hazırladığı kapsamlı düzenleme paketi olan Dijital Varlık Temel Yasası'na dahil edilmesi bekleniyor. Söz konusu yasa tasarısı, ülkede stablecoin ihracı ve kripto ETF'lere yönelik kurallar gibi diğer önemli başlıkları da kapsayacak. Yetkililerin, başlangıçta 2025 yılı için hedeflenen ancak çeşitli gecikmeler yaşayan yasa tasarısına kısa süre içinde son şeklini vermesi planlanıyor.