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Güney Kore dijital para pilotunda yeni bir aşamaya hazırlanıyor

Güney Kore dijital para pilotunda yeni bir aşamaya hazırlanıyor
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Güney Kore Merkez Bankası, toptan merkez bankası dijital parası (CBDC) pilotu Hangang Projesi'nin ikinci aşamasını eylül gibi erken bir tarihte başlatabilir. Yerel basına göre yeni aşama, katılımı yedi bankadan dokuza çıkaracak, yeni ödeme özellikleri getirecek ve tokenlaştırılmış banka mevduatları üzerinden devlet desteği ödemelerini test edecek.

Mevcut katılımcı grubuna bölgesel bankalar Kyongnam Bank ve iM Bank da eklenecek. Böylece pilota katılan banka sayısı dokuza çıkacak.

Hangang Projesi, merkez bankasının ihraç ettiği blok zinciri tabanlı toptan CBDC'yi, ticari bankaların çıkardığı mevduat tokenleri için uzlaşma varlığı olarak kullanıyor. Tüketiciler de banka tarafından ihraç edilen bu tokenleri günlük ödemelerinde kullanabiliyor.

İLK AŞAMADA 114 BİN İŞLEM TAMAMLADI

Pilotun ödeme altyapısına odaklanan ilk aşaması, Nisan-Haziran 2025 döneminde yürütüldü. Bu aşamaya yaklaşık 81 bin kişi katıldı ve mevduat tokenleri kullanılarak 114 bin 880 işlem gerçekleştirildi.

İkinci aşama ise ticarileştirmeye yönelecek. Sisteme kişiden kişiye transferler, biyometrik kimlik doğrulama ve otomatik mevduat tokeni özellikleri eklenecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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