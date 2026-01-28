Güney Dakota'dan yeni Bitcoin rezerv hamlesi

Cumhuriyetçi Temsilci Logan Manhart, kısa bir süre önce House Bill 1155 numaralı yasa tasarısını meclise sundu. Tasarı, Güney Dakota'nın yatırım mevzuatında değişiklik yaparak Eyalet Yatırım Konseyi'nin uygun kamu fonlarının yüzde 10'una kadarını Bitcoin'e yatırmasına izin vermeyi amaçlıyor. Yatırımlar doğrudan Bitcoin alımı, nitelikli saklama kuruluşları veya düzenlemeye tabi borsa yatırım ürünleri aracılığıyla yapılabilecek.

Manhart, X platformundaki paylaşımında "Güney Dakota'nın Bitcoin'e yatırım yapmasına izin verecek yasa tasarımı sunduğumu gururla duyuruyorum. Güçlü para, güçlü eyalet." ifadelerini kullandı.

SIKI GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ

Tasarı, eyaletin Bitcoin varlıkları için kapsamlı saklama ve güvenlik gereksinimleri de getiriyor. Bunlar arasında özel anahtarların münhasır kontrolü, şifrelenmiş donanım depolama, coğrafi olarak dağıtılmış güvenli tesisler, çok taraflı yönetim kontrolleri ve düzenli güvenlik denetimleri yer alıyor.

Yasa tasarısı ilk kez okunarak Ticaret ve Enerji Komitesi'ne sevk edildi.

İKİNCİ DENEME

Mevcut tasarı, Manhart'ın 2025 yasama döneminde sunduğu House Bill 1202 ile büyük benzerlikler taşıyor. Söz konusu tasarı, Bitcoin'i izin verilen eyalet yatırımları listesine eklemeyi hedefliyordu. Ancak tasarı, 40 günlük yasama döneminin ötesinde 41. güne ertelenerek fiilen reddedilmişti.

Güney Dakota'daki bu yenilenen çaba, ABD'de giderek daha fazla eyaletin stratejik Bitcoin rezervi fikrini araştırdığı bir döneme denk geliyor. Kansas ve Florida'daki yasa yapıcılar da benzer teklifler sundu. Bugüne kadar Arizona, Teksas ve New Hampshire kripto rezerv yasalarını kabul etti.

Bu arada ABD federal hükümeti, Başkan Donald Trump'ın Mart ayında imzaladığı yürütme emrinin ardından geçen yıl bir stratejik Bitcoin rezervi oluşturdu. Bu ulusal stok, cezai ve hukuki işlemlerde ele geçirilen ve yasal olarak satılması yasak olan Bitcoin'lerle finanse ediliyor.