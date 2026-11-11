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Grayscale'den Zcash'e milyon dolarlık destek

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Grayscale'den Zcash'e milyon dolarlık destek
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Grayscale, Zcash ekosistemine 1 milyon dolar ayıracağını açıkladı ve gizlilik odaklı kripto para için ulusal reklam kampanyası başlattı. Aynı gün Zcash yüzde 11'in üzerinde değer kaybederek kısa süreliğine 1000 doların altını gördü.

Varlık yöneticisi Grayscale, Zcash (ZEC) ekosistemindeki kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ve projelere toplam 1 milyon dolar hibe vereceğini duyurdu. Şirket, hibeleri Zcash ETF'sinden aldığı yönetim ücretleriyle karşılayacak.

Şimdiye kadar 400 bin dolar dağıtıldı. Zcash Foundation, Pretty Good Policy for Zcash, Shielded Labs ve Project Tachyon 100'er bin dolar aldı.

ÜCRETLER ZCASH'E GERİ DÖNECEK

Grayscale, ZCSH kodlu fonun yönetim ücretlerinin yüzde 100'ünü fonun ETF olarak geçireceği ilk yıl boyunca Zcash ağına yatıracağını açıkladı. Para geliştirme, pazarlama, topluluk ve eğitim çalışmalarına gidecek. Şirket, taahhüdün gönüllü olduğunu ve bunu istediği zaman değiştirebileceğini ya da sona erdirebileceğini belirtti.

Grayscale aynı gün Zcash için ulusal bir reklam kampanyası da başlattı. Kampanya basılı yayın, açık hava, dijital ve sosyal medya mecralarında yürütülüyor.

Grayscale'in endeks yöneticisi Steve Vanourny, "Ekonomik faaliyetler zincir üstüne taşındıkça ve yapay zeka bunları analiz etmeyi kolaylaştırdıkça finansal gizlilik vazgeçilmez hale geliyor." dedi.

ZCASH İKİ AYIN DİBİNE YAKIN

Zcash, duyurunun yapıldığı gün yüzde 11'in üzerinde değer kaybederek 1043 dolara geriledi. Kripto para gün içinde kısa süreliğine 1000 doların altına indi ve iki ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

Zcash son 30 günde yaklaşık yüzde 19 değer kaybetti. Ekimde gördüğü 1500 doların üzerindeki seviyelerin oldukça altında kalsa da bir yıl öncesine göre hâlâ yaklaşık yüzde 75 yukarıda bulunuyor.

Fon tarafında da tablo zayıf. Ağustosta ETF olarak işlem görmeye başlayan fondan ekimde 46,25 milyon dolar, kasımın ilk günlerinde de 15 milyon dolardan fazla net çıkış yaşandı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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