Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması

AK Partili Mustafa Varank hakkında soruşturma
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia

Grayscale cephesinden Avalanche yatırımcılarını heyecanlandıran başvuru

Grayscale cephesinden Avalanche yatırımcılarını heyecanlandıran başvuru
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nasdaq, Grayscale tarafından yönetilen spot Avalanche ETF'nin listelenmesi için SEC'e başvurdu. Onaylanırsa geleneksel yatırımcılara AVAX tokenına daha uygun maliyetli yatırım imkanı sunacak. Grayscale ayrıca geçen ay Cardano ETF için de başvuruda bulunmuştu.

Kripto para yatırım dünyasında önemli bir gelişme yaşanıyor. Nasdaq, Grayscale yönetimindeki spot Avalanche borsa yatırım fonunun onaylanması için SEC'e resmi başvuruda bulundu. Bu gelişme, altcoin piyasasında düzenlenmiş yatırım araçlarının yaygınlaşması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kripto Yatırımlarında Yeni Dönem: Grayscale Avalanche ETF ile Başlıyor

Nasdaq, Grayscale yönetimindeki spot Avalanche borsa yatırım fonunun listelenebilmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 19b-4 başvurusunda bulundu. Bu hamle, kripto para piyasasında düzenlenmiş yatırım araçları geliştirme eğiliminin yeni bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Grayscale halihazırda yüzde 2,5 yönetim ücreti olan bir Avalanche Trust yönetiyor. Yapılan başvuru onaylanırsa, yatırımcılar AVAX tokenına daha uygun maliyetli ve esnek bir şekilde yatırım yapabilecek. Ancak SEC, şu ana kadar Ethereum dışındaki hiçbir altcoin için spot ETF onayı vermedi.

Dosyalamada belirtildiğine göre, ETF'nin emanetçisi Coinbase Custody olacak. Fon, Avalanche ağının yerel tokenı olan AVAX'ı doğrudan elinde tutarak piyasa fiyatını takip edecek. Böylece geleneksel yatırımcılar, standart aracılık hesapları üzerinden kripto varlıklara erişim imkanı bulacak.

AVAX, son 24 saatte değerinin yüzde 6,6'sını kaybetti ve 20,5 dolardan işlem görüyor. Avalanche ile ilgilenen tek şirket Grayscale değil. Bu ayın başlarında VanEck de Avalanche ETF için S-1 formunu doldurarak başvuruda bulundu. Geçen ay ise Grayscale, şirketin ilk bağımsız ADA yatırım aracı olacak Cardano ETF başvurusunu gerçekleştirmişti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title