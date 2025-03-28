Grayscale cephesinden Avalanche yatırımcılarını heyecanlandıran başvuru

Kripto para yatırım dünyasında önemli bir gelişme yaşanıyor. Nasdaq, Grayscale yönetimindeki spot Avalanche borsa yatırım fonunun onaylanması için SEC'e resmi başvuruda bulundu. Bu gelişme, altcoin piyasasında düzenlenmiş yatırım araçlarının yaygınlaşması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kripto Yatırımlarında Yeni Dönem: Grayscale Avalanche ETF ile Başlıyor

Nasdaq, Grayscale yönetimindeki spot Avalanche borsa yatırım fonunun listelenebilmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 19b-4 başvurusunda bulundu. Bu hamle, kripto para piyasasında düzenlenmiş yatırım araçları geliştirme eğiliminin yeni bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Grayscale halihazırda yüzde 2,5 yönetim ücreti olan bir Avalanche Trust yönetiyor. Yapılan başvuru onaylanırsa, yatırımcılar AVAX tokenına daha uygun maliyetli ve esnek bir şekilde yatırım yapabilecek. Ancak SEC, şu ana kadar Ethereum dışındaki hiçbir altcoin için spot ETF onayı vermedi.

Dosyalamada belirtildiğine göre, ETF'nin emanetçisi Coinbase Custody olacak. Fon, Avalanche ağının yerel tokenı olan AVAX'ı doğrudan elinde tutarak piyasa fiyatını takip edecek. Böylece geleneksel yatırımcılar, standart aracılık hesapları üzerinden kripto varlıklara erişim imkanı bulacak.

AVAX, son 24 saatte değerinin yüzde 6,6'sını kaybetti ve 20,5 dolardan işlem görüyor. Avalanche ile ilgilenen tek şirket Grayscale değil. Bu ayın başlarında VanEck de Avalanche ETF için S-1 formunu doldurarak başvuruda bulundu. Geçen ay ise Grayscale, şirketin ilk bağımsız ADA yatırım aracı olacak Cardano ETF başvurusunu gerçekleştirmişti.