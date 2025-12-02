Haberler

Grayscale 2026 için iddialı konuştu: Bitcoin rekor kıracak

Grayscale 2026 için iddialı konuştu: Bitcoin rekor kıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Grayscale Research, Bitcoin'in çok yıllık bir durgunluğa gireceği endişelerini reddederek 2026'da yeni tarihi zirvelerin görülebileceğini öngördü. Şirket, kurumsal yatırımların piyasa yapısını değiştirdiğini ve klasik döngülerin kırıldığını savundu.

Kripto para piyasalarında uzun süreli bir düşüş trendi endişesi hakimken Grayscale Research yatırımcılara iyimser bir tablo sundu. Şirket, kısa bir süre önce yayımladığı raporda Bitcoin'in 2026 yılında yeni tarihi zirvelere ulaşabileceğini belirterek piyasanın derin bir durgunluğa gireceği yönündeki korkuların yersiz olduğunu vurguladı.

Dört Yıllık Döngü Tezinin Sonuna Gelinecek

Grayscale analistleri, Bitcoin fiyatının yarılanma takvimiyle uyumlu şekilde her dört yılda bir zirve yapıp ardından sert bir düzeltmeye girdiği "4 yıllık döngü" tezinin artık geçerliliğini yitirebileceğini savundu. Raporda, "Görünüm belirsiz olsa da 4 yıllık döngü tezinin yanlış çıkacağına ve Bitcoin fiyatının potansiyel olarak yeni zirveler yapacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bitcoin ekim başından bu yana dalgalı bir seyir izledi ve zirve seviyesinden kasım ayı boyunca yüzde 32 oranında geriledi. Piyasa verilerine göre 84.000 dolara kadar inen Bitcoin, salı sabahı itibarıyla 86.909 dolar seviyesine toparlandı. Grayscale, boğa piyasalarında yüzde 25 ve üzeri geri çekilmelerin olağan olduğunu ve bunun uzun vadeli bir düşüş trendi anlamına gelmediğini hatırlattı.

Rapora göre mevcut piyasa yapısı önceki döngülerden ayrışıyor. Spot borsalardaki bireysel hareketlilik yerini borsa yatırım ürünlerinde ve dijital varlık hazinelerinde yoğunlaşan kurumsal paraya bıraktı. Ayrıca olası faiz indirimleri ve ABD'deki kripto mevzuatına yönelik partiler üstü destek makroekonomik açıdan destekleyici bir ortam sunuyor.

BitMine CEO'su Tom Lee de piyasa temelleri ile fiyatlar arasındaki kopukluğa dikkat çekti. Lee, cüzdan sayıları ve ağ içi işlem ücretleri gibi temel göstergelerin iyileşmesine rağmen fiyatların düştüğünü belirterek, "Bitcoin ve Ethereum için risk/ödül oranı cazip" değerlendirmesinde bulundu. Konu hakkında açıklama yapan Lee, lider kripto paranın önümüzdeki ocak ayına kadar yeni bir rekor kırmasını beklediğini ifade etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk Eczacıları Birliği uyardı! Bu kahvelere dikkat edin, ölüme sebep oluyor

Türk Eczacıları Birliği uyardı: Ölüme sebep oluyor
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Türk Eczacıları Birliği uyardı! Bu kahvelere dikkat edin, ölüme sebep oluyor

Türk Eczacıları Birliği uyardı: Ölüme sebep oluyor
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
Peru'da heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp

Heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
title