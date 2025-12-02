Grayscale 2026 için iddialı konuştu: Bitcoin rekor kıracak

Kripto para piyasalarında uzun süreli bir düşüş trendi endişesi hakimken Grayscale Research yatırımcılara iyimser bir tablo sundu. Şirket, kısa bir süre önce yayımladığı raporda Bitcoin'in 2026 yılında yeni tarihi zirvelere ulaşabileceğini belirterek piyasanın derin bir durgunluğa gireceği yönündeki korkuların yersiz olduğunu vurguladı.

Dört Yıllık Döngü Tezinin Sonuna Gelinecek

Grayscale analistleri, Bitcoin fiyatının yarılanma takvimiyle uyumlu şekilde her dört yılda bir zirve yapıp ardından sert bir düzeltmeye girdiği "4 yıllık döngü" tezinin artık geçerliliğini yitirebileceğini savundu. Raporda, "Görünüm belirsiz olsa da 4 yıllık döngü tezinin yanlış çıkacağına ve Bitcoin fiyatının potansiyel olarak yeni zirveler yapacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bitcoin ekim başından bu yana dalgalı bir seyir izledi ve zirve seviyesinden kasım ayı boyunca yüzde 32 oranında geriledi. Piyasa verilerine göre 84.000 dolara kadar inen Bitcoin, salı sabahı itibarıyla 86.909 dolar seviyesine toparlandı. Grayscale, boğa piyasalarında yüzde 25 ve üzeri geri çekilmelerin olağan olduğunu ve bunun uzun vadeli bir düşüş trendi anlamına gelmediğini hatırlattı.

Rapora göre mevcut piyasa yapısı önceki döngülerden ayrışıyor. Spot borsalardaki bireysel hareketlilik yerini borsa yatırım ürünlerinde ve dijital varlık hazinelerinde yoğunlaşan kurumsal paraya bıraktı. Ayrıca olası faiz indirimleri ve ABD'deki kripto mevzuatına yönelik partiler üstü destek makroekonomik açıdan destekleyici bir ortam sunuyor.

BitMine CEO'su Tom Lee de piyasa temelleri ile fiyatlar arasındaki kopukluğa dikkat çekti. Lee, cüzdan sayıları ve ağ içi işlem ücretleri gibi temel göstergelerin iyileşmesine rağmen fiyatların düştüğünü belirterek, "Bitcoin ve Ethereum için risk/ödül oranı cazip" değerlendirmesinde bulundu. Konu hakkında açıklama yapan Lee, lider kripto paranın önümüzdeki ocak ayına kadar yeni bir rekor kırmasını beklediğini ifade etti.