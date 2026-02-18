Haberler

Gemini'de üst düzey yönetici değişikliği

Güncelleme:
Kripto para borsası Gemini, salı günü yayımlanan bir Form 8-K dosyalamasıyla üç üst düzey yöneticisinin ayrıldığını duyurdu. Şirketin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, COO'nun görevlerini devralırken hisseler piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti.

Dosyalamaya göre Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) Marshall Beard, Mali İşler Direktörü (CFO) Dan Chen ve Hukuk Direktörü (CLO) Tyler Meade'in görevleri 17 Şubat itibarıyla sona erdi. Beard, aynı zamanda Gemini'nin yönetim kurulu üyeliğinden de istifa etti. Şirket, Beard'ın ayrılığının şirket faaliyetleri veya politikalarıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını belirtti.

Gemini, yeni bir COO atamayı planlamadığını açıkladı. Kurucu ortak Cameron Winklevoss, gelir üreten fonksiyonlar dahil olmak üzere Beard'ın sorumluluklarının büyük bölümünü üstlenecek. Şirketin baş muhasebe sorumlusu Danijela Stojanovic geçici CFO olarak, genel danışman yardımcısı ve kurumsal sekreter Kate Freedman ise geçici genel danışman olarak görevlendirildi.

Deneyimli ETF analisti James Seyffart, dosyalamanın ardından X platformundaki paylaşımında bu gelişmeyi "büyük bir sarsıntı" olarak nitelendirdi.

HİSSELER BASKIYA GİRDİ

Gemini Space Station (NASDAQ: GEMI) hisseleri, dosyalamanın ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 9 düşerek 6,90 dolar seviyelerine geriledi. Hisse, geçen hafta kripto sektörüne bağlı hisselerdeki genel zayıflığın etkisiyle 6,50 dolar civarında tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü. Yönetici ayrılıkları, şirketin kârlılık yolundaki belirsizliklere ilişkin yatırımcı endişelerini artırdı.

ÖN SONUÇLAR GELİR ARTIŞINA RAĞMEN ARTAN ZARARLARA İŞARET EDİYOR

Liderlik değişikliği, Gemini'nin 2025 yılına ait ön ve denetlenmemiş mali sonuçlarını açıklamasıyla aynı zamana denk geldi. Veriler, kullanıcı ve gelir tarafında büyümeye rağmen giderlerin artmasıyla zararların derinleştiğini ortaya koyuyor.

Aylık aktif işlem yapan kullanıcı sayısı yıllık bazda yaklaşık yüzde 17 artarak 600.000 seviyesine ulaştı. Net gelirin ise 2024'teki 141 milyon dolara kıyasla 165 milyon ila 175 milyon dolar aralığına yükselmesi bekleniyor.

Buna karşın faaliyet giderlerinin 530 milyon dolara kadar tırmanması öngörülüyor. Bu durum, düzeltilmiş FAVÖK zararının yaklaşık 260 milyon dolara, net zararın ise 600 milyon dolara yaklaşmasına yol açıyor.

Burak KÖSE
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

