Gemini Avrupa'da staking ve türev işlemlerini başlattı

Gemini Avrupa'da staking ve türev işlemlerini başlattı
Güncelleme:
Kripto borsası Gemini, Avrupa Ekonomik Alanı'nda Ether ve Solana staking hizmeti ile USDC bazlı türev işlemleri başlattı. MiCA lisansı sonrası gelen adım, Avrupa'da kurumsal ve bireysel yatırımcı ilgisini artırıyor.

Kripto borsası Gemini, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) yeni ürünlerini devreye aldı. Kullanıcılar artık Ether (ETH) ve Solana (SOL) stake edebilecek, ayrıca Circle'ın stablecoini USDC ile fiyatlanan vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapabilecek.

Gemini'den Stratejik Hamle: Avrupa Pazarına Yeni Hizmetler

Gemini'nin Avrupa'daki yeni adımı, Ağustos ayında Malta'da alınan MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) onayı ve mayıs ayında kazanılan MiFID II yetkilerinin ardından geldi. Şirketin Avrupa Başkanı Mark Jennings, tek bir platform üzerinden spot, staking ve türev ürünlerin sunulmasının Gemini'yi bölgedeki güçlü rakipler arasına taşıyacağını ifade etti.

Kripto piyasasında türev işlemler, spot hacimlerin gerilemesine rağmen hızla büyüyor. Piyasa raporlarına göre 2025'in ikinci çeyreğinde spot işlemler 3,6 trilyon dolara düşerken, türev hacimleri 20,2 trilyon dolara ulaştı. Analistler, yıl sonunda türev piyasasının 23 trilyon dolarlık büyüklüğe erişebileceğini öngörüyor.

Staking tarafında ise MiCA düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle Avrupa'da kurumsal katılım artmış durumda. CoinLaw verilerine göre 2025 yılında AB'de staking oranı yüzde 39 büyürken, Ethereum staking mevduatları 90 milyar dolara ulaştı. Jennings, özellikle profesyonel bireysel yatırımcıların staking ürünlerine yoğun ilgi göstereceğini söyledi.

Gemini'nin Avrupa genişlemesi, şirketin ABD'deki halka arz planlarıyla da eş zamanlı ilerliyor. Borsa, 16,67 milyon hisse satışıyla 317 milyon dolara kadar kaynak toplamayı hedefliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
