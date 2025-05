GameStop, 4 bin 710 Bitcoin alımıyla kripto stratejisini resmen başlattı

Video oyunu ve tüketici elektroniği perakendecisi GameStop, 28 Mayıs 2025'te yaptığı duyuruyla ilk kez Bitcoin yatırımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, 4 bin 710 Bitcoin satın alarak daha önce paylaştığı kripto para stratejisinde somut adım attı. Bu hamle, GameStop'un alternatif varlıklara yönelişini net biçimde ortaya koydu.

Kurumsal Alanda Bitcoin Alımları Hızlandı

ABD merkezli video oyunu ve tüketici elektroniği perakendecisi GameStop, 28 Mayıs 2025 tarihinde resmi X hesabı üzerinden yaptığı kısa açıklama ile ilk kez Bitcoin yatırımı kapsamında 4.710 adet Bitcoin satın aldığını duyurdu. Şirketin Mart ayında açıklamış olduğu Bitcoin yatırımına geçiş planlarının somut göstergesi konumundaki bu alım, GameStop'un kripto para piyasasındaki stratejik adımını işaret ediyor.

GameStop, satın alma işlemini borç finansmanı yoluyla finanse etmeyi hedeflediğini söyleyerek bu amaçla 1,3 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç etmişti. Şubat 2025'te yayımlanan çevrimiçi haberlerde, şirketin alternatif varlık sınıflarına yatırım yapmayı düşündüğüne dair bilgilerin yer alması, hamlenin zamanı açısından da dikkat çekiciydi.

Mart ayında yayımlanan haberlerin ardından GME hisselerinde yüzde on iki oranında belirgin bir artış gözlemlenirken, daha önceki Bitcoin yatırım spekülasyonları hisse değerinde yüzde on sekiz yükselişe neden olmuştu. TradingView verilerine göre, 27 Mayıs'ta GameStop hisseleri 35 dolardan kapanıp, yayınlanma saatinde piyasa öncesi işlemlerde 36,3 dolara yükseldi. Hisselerin son otuz gün içerisinde yüzde otuz değer kazanması ve yıl başından itibaren yaklaşık yüzde on artış göstermesi de yatırımcıların dikkatini çekti.