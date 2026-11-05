Fransa'da kripto vergisi meclisten döndü

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Fransa Ulusal Meclisi, 2027 bütçesinin vergileri de kapsayan gelir bölümünü 458'e karşı sıfır oyla reddetti. İki milletvekili ise çekimser kaldı.

Reddedilen bölümle birlikte, meclisin daha önce kabul ettiği kripto vergi ve bildirim düzenlemeleri de metinden çıktı. Hükümet, bütçenin özgün metnini kripto düzenlemeleri olmadan Senatoya gönderecek.

STABLECOIN DÖNÜŞÜMLERİ VERGİLENDİRİLECEKTİ

Meclisin 16 Ekim'de 37'ye karşı 38 oyla kabul ettiği düzenleme, kripto paraların stablecoinlere dönüştürülmesinden elde edilen kazançları Ocak 2027'den itibaren vergilendirmeyi öngörüyordu. Düzenleme, AB'nin MiCA kuralları kapsamında elektronik para tokenı sayılan stablecoinleri kapsıyordu.

Fransa'da şu an kripto paralar arasındaki takaslar, itibari paraya çevrilmedikçe genellikle anında vergiye tabi olmuyor.

KİŞİSEL CÜZDANLAR BEYAN EDİLECEKTİ

Meclisin 3 Kasım'da 44'e karşı 150 oyla kabul ettiği diğer düzenleme, kişisel cüzdanlarında 100 bin euro ve üzerinde kripto tutan vergi mükelleflerine beyan zorunluluğu getiriyordu. Düzenleme yeni bir vergi içermiyordu, ancak beyan etmeyenlere 10 bin euroya kadar ceza öngörüyordu.

Vergi idaresinin bilgi taleplerine yanıt vermeyen kripto platformlarına uygulanan cezanın 10 bin eurodan 50 bin euroya çıkarılması da gündemdeydi. Morpho'nun küresel kamu ilişkileri sorumlusu Faustine Fleuret, bu düzenlemelerin Fransa'nın kripto şirketleri için çekiciliğini azaltabileceği uyarısında bulunmuştu.

Senato, 2027 bütçesini 20 Kasım'da görüşmeye başlayacak ve gelir bölümünü 23 Kasım'da ele alacak. Kripto düzenlemelerinin bu aşamada yeniden gündeme gelmesi mümkün. Haberin yazıldığı sırada Bitcoin 80 bin 283 dolardan işlem görüyor.