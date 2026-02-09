Haberler

Fransa'da kripto fidye için savcı kaçırıldı

Fransa'da kripto fidye için savcı kaçırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da bir savcı ve annesi kripto para fidyesi talebiyle kaçırıldı. Kurbanlar 30 saatlik esaret sonrası kendi imkanlarıyla kurtulurken, olaya karışan altı kişi gözaltına alındı.

Fransız makamları, bir savcının ve annesinin kaçırılmasıyla bağlantılı altı kişiyi tutukladı. Kaçırma eylemi Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece gerçekleşti. Saldırganlar kurbanları rehin alarak kripto para cinsinden fidye talep etti ve ödeme yapılmaması halinde fiziksel zarar vermekle tehdit etti. 30 saat süren esaret, kurbanların fidye ödenmeden kaçmasıyla sona erdi.

KURBANLAR KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Lyon Savcısı Thierry Dran, düzenlediği basın toplantısında 35 yaşındaki savcı ve 67 yaşındaki annesinin Drome bölgesindeki bir garajda yaralı halde bulunduğunu açıkladı. Dran'ın aktardığına göre savcının hayat arkadaşı, bir kripto para girişiminde yönetici konumunda bulunuyor. Kaçırma sırasında evde olmayan hayat arkadaşına, savcının fotoğrafını içeren bir mesaj gönderilerek kripto para cinsinden fidye istendi.

Dran, saldırganların fidye hızla ödenmezse kurbanların uzuvlarını keseceklerini tehdit ettiğini belirtti ancak talep edilen miktarı açıklamadı. Savcı ve annesi, garajda çıkardıkları sesle bir komşunun dikkatini çekerek kurtulmayı başardı. Kapıyı açan komşu, iki kadının kaçmasına yardım etti.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında dört erkek ve bir kadın bulunuyor. Şüphelilerden üçü olayın hemen ardından, ikisi Pazar sabahı yakalandı. Savcılık, Pazar öğleden sonra bir çocuk yaştaki şüphelinin de gözaltına alındığını doğruladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık spor yorumcusu Erman Toroğlu için harekete geçti
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı

CHP'den istifa eden Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

5 yıldızlı otelin terasından koca şehri haraca bağlamışlar
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

Dünya devi o ligden resmen çekildi
Pedofili dosyasından Galatasaray'ın eski yıldızı çıktı! 14 yaşında kızlar istemiş

Pedofili dosyasından çıkan isme bakın! 14 yaşında kızlar istemiş